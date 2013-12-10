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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۱

یادبود ماندلا در استادیوم ۸۰ هزار نفری/عکس

مردم آفریقای جنوبی به همراه صدها نفر از مقام‌های کنونی و سابق کشورهای مختلف جهان در ورزشگاه اف‌ان‌بی شهرک سوتئو، در حومه شهر ژوهانسبورگ مراسم یابود نلسون ماندلا را برگزار کرده‌اند.  این مراسم از لحاظ تعداد مقام‌های شرکت کننده در آن بسیار مهم شده و مقام‌های دولت آفریقای جنوبی تدابیر امنیتی شدیدی را در نظر گرفته‌اند.

مجله مهر: در سال ۲۰۱۰، نلسون ماندلا در مراسم آغاز دور نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال در این استادیوم شرکت کرد که  یکی آخرین مراسم‌های عمومی و بزرک بود که در آن حضور داشت. با وجود بارندگی در ژوهانسبورگ، شمار بزرگی از مردم شب گذشته را در نزدیکی استادیوم محل برگزاری مراسم گذراندند تا بتوانند با باز شدن درها، وارد این محل شوند. باراک اوباما،رئیس جمهوری آمریکا همراه با همسرش، جورج بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر، روسای جمهوری سابق آمریکا، دیوید کامرون همراه با تونی بلر، گوردون براون و جان میجر، نخست وزیرهای سابق انگلیس به آفریقای جنوبی رفته‌اند. روسای جمهوری افغانستان، فرانسه، چین، کوبا و تعداد دیگری از کشورهای جهان و همچنین دبیرکل سازمان ملل از جمله شرکت‌کنندگان در این مراسم هستند.

 

باراک اوباما به همراه دو رئيس جمهوری سابق آمریکا به آفریقای جنوبی رفته است.

رئیس جمهوری پاکستان و هیات همراهش در ژوهانسبورگ

رابرت موگابه،رئیس جمهوری زیمبابوه همراه با خانواده‌اش به مراسم آمد.

 

 

 
کد مطلب 2405675

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