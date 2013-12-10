یادبود ماندلا در استادیوم ۸۰ هزار نفری/عکس

مجله مهر: در سال ۲۰۱۰، نلسون ماندلا در مراسم آغاز دور نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال در این استادیوم شرکت کرد که یکی آخرین مراسم‌های عمومی و بزرک بود که در آن حضور داشت. با وجود بارندگی در ژوهانسبورگ، شمار بزرگی از مردم شب گذشته را در نزدیکی استادیوم محل برگزاری مراسم گذراندند تا بتوانند با باز شدن درها، وارد این محل شوند. باراک اوباما،رئیس جمهوری آمریکا همراه با همسرش، جورج بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر، روسای جمهوری سابق آمریکا، دیوید کامرون همراه با تونی بلر، گوردون براون و جان میجر، نخست وزیرهای سابق انگلیس به آفریقای جنوبی رفته‌اند. روسای جمهوری افغانستان، فرانسه، چین، کوبا و تعداد دیگری از کشورهای جهان و همچنین دبیرکل سازمان ملل از جمله شرکت‌کنندگان در این مراسم هستند.

باراک اوباما به همراه دو رئيس جمهوری سابق آمریکا به آفریقای جنوبی رفته است.

رئیس جمهوری پاکستان و هیات همراهش در ژوهانسبورگ

رابرت موگابه،رئیس جمهوری زیمبابوه همراه با خانواده‌اش به مراسم آمد.