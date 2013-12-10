جزئیات نحوه استفاده از تلویزیون تعاملی

مهر: حسین عبدالله زاده در حاشیه مراسم راه‌اندازی فاز نخست آی‌پی مدیا به تشریح جزئیات اجرای این رسانه پرداخت و اظهار داشت: آی‌پی مدیا مبتنی بر پروتکل اینترنت است اما برای استفاده از آن نیازی به اینترنت وجود ندارد و کاربران می‌توانند تنها با داشتن ستاپ باکس به این فناوری دست پیدا کنند.

وی با بیان این که بر اساس قرارداد صورت گرفته تا پایان امسال آی‌پی مدیا در شش استان کشور شامل تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، یزد و قزوین راه‌اندازی می‌شود و ۱۴۰ هزار پورت در خدمت خانوار ایرانی قرار می‌گیرد گفت: بر اساس زمان‌بندی این پروژه تا ۳۰ ماه آینده کل کشور تحت پوشش شبکه رسانه تعاملی مهر قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این تلویزیون بر اساس زیرساخت‌های موجود مخابراتی راه‌اندازی شده است، گفت: از دوم دی ماه جاری تجهیزات این شبکه در مراکز مخابراتی نصب می‌شود و زمان ثبت نام آن از طریق رسانه ملی اعلام خواهد شد.

عبدالله زاده پیش‌بینی کرد از اواخر دی ماه امسال ثبت نام برای دریافت آی‌پی مدیا در شش استان کشور به صورت آنلاین و نیز در دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ارائه دهنده این سرویس تعرفه اشتراک ماهانه این سرویس را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت دستگاه ستاپ باکس این رسانه نیز حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای استفاده از آی‌پی مدیا مشترکان باید سرویس ADSL داشته باشند، افزود: تمامی شبکه‌های تلویزیونی، تایم شیفت، یک ماه آرشیو برنامه‌های تلویزیونی و یک پکیج از برنامه‌های درخواستی و بازی‌های رایانه‌ای در فاز نخست راه ‌اندازی این رسانه قابل استفاده خواهد بود. همچنین در فازهای پیشرفته‌تر این سرویس امکان آموزش تعاملی آنلاین و مشاهده کنسرت‌ها به صورت زنده قابل انجام خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در تلویزیون آی‌پی مدیا سرعت متوسط دسترسی چهارمگابیت بر ثانیه خواهد بود و این درحالی است که برای محتوای SD سرعت تعریف شده ۲ مگابیت، برای محتوای HD سرعت تعریف شده سه مگابیت و برای محتوای full HD تا ۵ مگابیت بر ثانیه سرعت دسترسی در نظر گرفته شده است.