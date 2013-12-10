اعتماد: زن و مردي كه نسبت فاميلي با مقتول داشته‌اند به انجام اين جنايت اعتراف كرده اند.زماني که مردم به خودروي متوقف شده در حاشيه ميدان سبلان تهران، مشکوک شدند، به نزديکي اتومبيل رفته و با شيشه‌هاي خوني يک دستگاه پژو پارس مواجه شدند که سر راننده آن بر روي فرمان ماشين قرار گرفته بود.وقتي هويت مقتول شناسايي شد، چندين تيم از مأموران امنيتي و همچنين پليس، راهي محل حادثه شدند.

با توجه به اينکه احتمال مي‌رفت ماجرا يک ترور باشد، وزير اطلاعات نيز در محل حادثه حاضر شد و از همان زمان تحقيقات براي کشف راز جنايت کليد خورد.گرچه در ابتدا تصور مي‌شد که معاون پارلماني وزير از سوي گروهک‌هاي تروريستي به قتل رسيده است اما در تحقيقات بعدي اين فرضيه رد شد چرا که پيدا شدن دو پوکه در داخل ماشين، سالم بودن شيشه‌هاي ماشين، بالا بودن تمامي شيشه‌ها و همچنين پارک و خاموش بودن ماشين در کنار خيابان نشان مي‌داد که عامل جنايت در حالي که داخل ماشين نشسته و با مقتول در حال گفت وگو بوده، به وي شليک کرده؛ اين يعني قاتل فردي آشنا با قرباني بوده و از قبل با او قرار داشته است.

اين فرضيه وقتي قوت يافت که کاغذي که محل قرار در آن نوشته شده بود نيز داخل ماشين پيدا شد.آدرس با دست خط معاون وزير نوشته شده و همان محلي بود که جسد او در آنجا پيدا شده بود؛ بنابراين شکي باقي نماند که وي براي ملاقات با فردي به آن محل آمده و سپس توسط وي به قتل رسيده است.از سوي ديگر مشخص شد عامل جنايت که سلاحي با کاليبر کوچک در اختيار داشته، با سوءاستفاده از صداي طبل ها، اقدام به شليک کرده و به همين دليل در لحظه جنايت کسي متوجه شليک گلوله نشده است.با اين اطلاعات تحقيقات گسترده براي شناسايي کسي که با معاون وزير در ميدان سبلان قرار داشته، آغاز شد و طولي نکشيد که نخستين مظنون پرونده شناسايي شد.

دستگيري قاتل پس از 48ساعت

بعد از 48 از وقوع حادثه سوء قصد به معاون وزير صنعت و قتل وي، سردار ساجدي نيا رئيس پليس پايتخت از دستگيري قاتل خبر داد.وي گفت: به دنبال حادثه قتل صفدر رحمت آبادي در شامگاه 19 آبان ماه، بلافاصله کارآگاهان زبده پليس آگاهي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ دست به کار شده و پس از 48 ساعت عمليات مستمر و سازماندهي شده و يک سلسله اقدامات اطلاعاتي و فني موفق شدند قاتل را در منطقه شرق تهران و در داخل منزل مسکوني اش دستگير کنند.ساجدي نيا خاطر نشان کرد: ضمن هماهنگي با مرجع قضايي در حال حاضر قاتل و همکاران احتمالي وي جهت انجام تحقيقات بيشتر و کشف انگيزه قتل در اختيار پليس آگاهي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ قرار دارند.

زوج جنايتکار؛عامل قتل معاون وزير

ماموران اداره دهم پليس آگاهي پايتخت که با دستور قاضي سپيدنامه بازپرس ويژه قتل تهران رسيدگي به اين پرونده را آغاز کرده بودند در بررسي‌هاي تخصصي توانستند زوج جواني را شناسايي کنند که آخرين بار با قرباني در تماس بودند و با وي اختلاف نيز داشتند.در اقدامات اطلاعاتي مشخص شد که آنها همان کساني بودند که در محل جنايت با مقتول قرار ملاقات داشتند؛ بنابراين شکي باقي نماند که اين زوج از راز جنايت باخبرند و قاضي سپيدنامه دستور بازداشت هر دو آنها را صادر کرد.وقتي محل زندگي آنها در شرق تهران شناسايي شد، گروهي از مأموران پليس آگاهي پايتخت صبح چهارشنبه 22 آبان ماه اين محل را محاصره و در يک عمليات ضربتي متهمان را در خانه شان دستگير کردند.

سرنخ مهم دختر خانواده

مرد 42 ساله در بازجويي‌هاي اوليه با تناقض گويي سعي داشت خود را بي گناه نشان دهد و مدعي بود که روز حادثه با معاون وزير قرار نداشته و در خانه بوده است.اما او تصور نمي‌کرد که حرف‌هاي دخترش، رازش را فاش کند زيرا وقتي مأموران به تحقيق از دختر وي پرداختند، گفت که پدر و مادرش ساعت 18روز حادثه از خانه بيرون رفته و حدود ساعت 21 برگشته اند.اين زمان، دقيقا همان زمان تقريبي جنايت بود چرا که بررسي‌ها نشان مي‌داد معاون وزير وقتي ساعت 16 و 30 دقيقه از محل کارش به خانه برگشته بود، پس از استراحتي کوتاه، حدود ساعت 18 و 30 دقيقه سوار خودروي شخصي اش شده و از خانه خارج شده بود.

مدت‌ها بود نقشه قتل را درذهن داشتم

با اين اطلاعات بازجويي از مرد 42 ساله ادامه يافت و او راز جنايت را فاش کرد و گفت: مقتول از بستگانم بود و من با او اختلافات شديدي داشتم؛ در واقع اختلافات ما به گذشته برمي گشت و به خاطر اين کينه قديمي، تصميم گرفتم هر طور شده از او انتقام بگيرم.

وي افزود: مدت‌ها بود که نقشه قتل او را در ذهن داشتم و قبل از حادثه به غرب کشور سفر کردم و در آنجا يک اسلحه خريدم تا اينکه روز حادثه با او در ميدان سبلان قرار گذاشتم.

او گفت: آن روز همسرم هم همراه من آمد و هر دو وقتي به محل حادثه رسيديم، سوار ماشين مقتول شديم؛ وقتي داخل ماشين نشستيم دوباره ماجراي گذشته را پيش کشيدم و شروع کرديم به صحبت کردن در خصوص اختلافات قديمي مان اما يک دفعه بحث بالا گرفت و من اسلحه را از زير کتم بيرون کشيدم و اقدام به شليک کردم.

وي گفت: چون اطراف دسته‌هاي عزاداري بود کسي صداي شليک گلوله را نشنيد و بعد از اينکه مقتول خون آلود پشت فرمان ماشين اش افتاد، بلافاصله من و همسرم پياده شديم و اسلحه را در اتوباني در آن حوالي انداختيم.بازپرس جنايي پايتخت بعد از شنيدن اعترافات اين مرد، براي وي به اتهام مباشرت در قتل و براي همسرش به اتهام معاونت در جنايت قرار قانوني صادر کرد و هر دو براي تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي پايتخت قرار گرفتند.

يک مقام آگاه در دستگاه قضايي درباره آخرين وضعيت اين پرونده گفت: پرونده تقريبا تکميل شده و بازپرس منتظر انحصار وراثت خانواده متقول براي تعيين اولياي دم است.

به گفته وي پس از دريافت برگه انحصار وراثت و تعيين اولياي دم پرونده به دادگاه کيفري استان تهران براي محاکمه عاملان اين قتل ارسال مي‌شود.