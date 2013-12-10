تسنیم: احمد مسجدجامعی در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به درگذشت پروفسور کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات ایران اشاره کرد و اظهار داشت: معتمدنژاد شخصیت بزرگی در مجامعی بین المللی بوده است و پیشنهاد میدهم خیابانی به نام این محقق و دانشمند بزرگ ایرانی نامگذاری شود.
وی در ادامه خواستار شد مکان مناسبی برای وی در کمیسیون نامگذاری شورای شهر پیشبینی شود چراکه معتمدنژاد حق بزرگی بر گردن رسانهها، مطبوعات و علم ارتباطات در این داشته است.
مسجد جامعی همچنین با اشاره به شخصیت بزرگ ماندلا در جهان، گفت: ماندلا به دلیل ارزشهای انسان گرایانه بسیار به ایران نزدیک بود و حس ایران دوستی بسیاری داشت. وی 2 مرتبه به ایران سفر داشت و از مرقد امام خمینی (ره) نیز دیدن کرد. ماندلا در بسیاری از مجامع بینالمللی که ایران نیاز به رأی داشت همواره از ایران دفاع میکرد.
وی در ادامه اظهارات خود پیشنهاد داد بخشی از خیابان آفریقا به نام وی نامگذاری شود.
غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به درگذشت نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی، اظهار داشت: شاید نتوان تمامی زیباییهای زندگی ماندلا را به نمایش گذاشت اما تندیس این مرد بزرگ میتواند یاد و خاطره او را برای رهروان شکیبایی جاویدان سازد.
در جلسه امروز شورای شهر پیشنهاد نامگذاری بخشی از خیابان آفریقا به نام نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی و همچنین نامگذاری خیابانی به نام پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران مطرح شد.
تسنیم: احمد مسجدجامعی در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به درگذشت پروفسور کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات ایران اشاره کرد و اظهار داشت: معتمدنژاد شخصیت بزرگی در مجامعی بین المللی بوده است و پیشنهاد میدهم خیابانی به نام این محقق و دانشمند بزرگ ایرانی نامگذاری شود.
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