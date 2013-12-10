دروغ کوچک هم نگویید!

برترین ها: اما همان طور که در آموزه های دینی آمده است، دروغ فعل پسندیده ای نیست. اما 8 نوع دروغ وجود دارد که هیچ دلیل قانع کننده ای برای گفتن آنها وجود ندارد. چرا آدمی باید برای ساده ترین و بی ارزش ترین مسایل زندگی خود دروغ بگوید؟!

1. تعارف های دروغین

اگر به طور ناگهانی دوستی را در خیابان ملاقات کردید که مدت های طولانی است او را ندیده اید و دیگر علاقه یا حس صمیمیتی میان خود و او احساس نمی کنید، نباید فقط به واسطه حفظ احترام اجتماعی خود او را به چای یا قهوه دعوت کنید. زمانی یک فرد را به نوشیدن چای در یک کافه یا خانه خود دعوت کنید که واقعا این کار را دوست دارید، در غیر این صورت دلیلی برای این امر وجود ندارد.

2. بهانه های دروغین

هرگز سعی نکنید به بهانه های دروغین دوستان یا شریک عاطفی خود را از سرتان باز کنید. به او قول دروغین ندهید. به این فکر کنید اگر ناگهان با او در خیابان یا مکان دیگر روبه رو شوید چه می شود؟ بهانه های فشار کاری یا مهمان داشتن یا ... که به دروغ مطرح می شوند به هیچ عنوان اخلاقی و درست نیستند و موجب آسیب دیدن موقعیت اجتماعی شما خواهند شد.

3. نخواندن ایمیل یا پیغام های دیگران

اگر فرصت ندارید یا به هر دلیلی، علاقه به خواندن ایمیلی پر از درخواست و گلایه دوست خود را ندارید، هنگامی که از شما می پرسد آیا ایمیل مرا دریافت کرده ای؟، به جای دروغ گفتن اینکه به اینترنت دسترسی ندارید یا کارهایتان زیاد است، خیلی صادقانه بگویید در اولین فرصت این کار را انجام خواهید داد.

4. دوست نداشتن غذا

اگر گوشت قرمز دوست ندارید، یا از طعم قارچ متنفر هستید شاید ترجیح دهید به اطرافیان بگویید به آن غذا حساسیت دارید. اما چرا؟ گفتن واقعیت چه اشکالی دارد؟ چرا صادقانه نمی گویید که قارچ دوست ندارید. یا بادمجان به نظرتان خوشمزه نیست!

5. پاسخ ندادن به موبایل

موبایل شما زنگ می خورد و نام و عکس خواهر یا دوست صمیمی شما روی نمایشگر ظاهر می شود. با خود می گویید: «وای خدای من! دوباره یک داستان جدید در مورد عشق جدید او یا گلایه های تکراری از عشق کنونی‌اش.» این حرف ها برایتان به هیچ وجه جالب نیستند و به همین خاطر تماس او را بی پاسخ می گذارید. اما وقتی همدیگر را دیدید، به او چه خواهید گفت؟ در جلسه کاری بودم ونتوانستم پاسخ دهم؟ ... ساده ترین و صادقانه ترین کار این است که از او عذرخواهی کنید و بگویید در نخستین فرصت با او تماس خواهید گرفت تا با شما درددل کند.

6. دیرکردن

این عادت بیشتر مختص خانم ها است. به طور مثال، خودشان هم می دانند زودتر از نیم ساعت دیگر حاضر نمی شوند اما به دروغ می گویند من 5 دقیقه دیگر حاضر هستم. این مساله شاید چندان مهم به نظر نرسد اما در طولانی مدت نوعی بی اعتمادی و دلخوری میان شما و شریک زندگیتان به وجود خواهد آورد.

7. قول های دروغین

وقتی دوست ندارید سینما بروید، چرا دعوت دوست خود را می پذیرید که بعد هم مجبور شوید به او پیامک بزنید و به دروغ بگویید مریض شده اید؟ از همان ابتدا خیلی رک و صادقانه نه بگویید و برنامه ریزی های او را نیز به هم نزنید. آدم ها به یکدیگر اعتماد می کنند و این نوع دروغ های کوچک باعث خدشه دار شدن رابطه ها و اعتماد میان افراد خواهد شد.