کیهان: فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با حضور در دانشگاه امام صادق(ع) پیرامون فعالیتهای هستهای کشور به سخنرانی پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: از سال 74 به بنده خبر دادند که امکان ترور شدن بنده وجود دارد. به همین خاطر منزلمان را عوض کردیم. دوباره در سال 78 نیز به خاطر مسائل امنیتی مجبور به تغییر منزل شدیم و در سال 88 مشاهده کردیم که دشمن به خاطر شرایط انتخابات سراغ شهید علیمحمدی رفت و ایشان را ترور کرد و بعد نیز در سال 89 به سراغ بنده آمدند.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در ادامه سخنان خود با انتقاد از رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از اینکه رئیسجمهور در دانشگاه شهید بهشتی دوباره تاکید کردند که علاوه بر چرخش سانتریفیوژها باید زندگی مردم نیز بچرخد نقد داریم. ما هم معتقدیم باید زندگی مردم بچرخد و همچنین چرخه سانتریفیوژها نیز به فعالیت خود ادامه دهد اما باید بداند که غربیها میخواهند نوع چرخش سانتریفیوژهای ما را مشخص کنند و این موضوع را سعید جلیلی میدانست.
وی افزود: رئیسجمهور مطرح نکردند که سانتریفیوژهای هستهای ما باید خالی بچرخد یا پر؟
عباسی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آیا تحریمها به خاطر سانتریفیوژها است و یا به انکار هولوکاست بستگی دارد و یا دشمنیهای آمریکا با ما علتهای دیگری دارد.
عباسی با اشاره به خرابکاری دشمن در صنایع هستهای کشور نیز گفت: دشمن از 5 سال گذشته خرابکاری در صنعت هستهای ما را شروع کرده است و حال نبوغ دانشمندان هستهای باعث عدم موفقیت آنان میشد البته ما شاهد بودیم که بازرسان آژانس به ایران میآمدند تا ببینند کارها برای خرابکاری خوب پیش میرود یا خیر.
فریدون عباسی با تاکید بر اینکه همه تحریمها به مسئله هستهای بستگی ندارد، گفت: جریانی در داخل کشور وجود دارد که نمیخواهد صنعت هستهای ما پیشرفت کند و همچنین غربیها نیز متوجه بومی شدن تکنولوژی هستهای ما شدهاند و میخواهند از طرق دیگر مانع پیشرفت ما شوند.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با انتقاد از نحوه برخورد دولت کنونی با وی گفت: مسئولان جدید کاری با بنده ندارند و تحریم و ترور بنده را فراموش کردهاند و راحت افراد را حذف میکنند. آنچه که باعث تاسف است این است که این افراد ارزشی برای امثال بنده در موضوعات هستهای و مذاکرات نمیگذارند.
فریدون عباسی در ادامه اظهار داشت: آژانس کمتر از 10 سال شفافیت فعالیت هستهای ما را اعلام نخواهد کرد مگر ما در مذاکرات با گروه 1+5 دست برتری داشته باشیم تا این گروه به آژانس بگوید مسئله هستهای ایران را نادیده بگیرد.
عباسی با تاکید بر اینکه غرب ماده و صنعت هستهای ما را هدف قرار داده است، گفت: عدهای در داخل نیز اجازه تولید سوخت هستهای را نمیدادند. آدمهایی را بر سر کار آورده بودند که جلوی تولید سوخت هستهای را بگیرند. بنده معتقدم اگر یک فرد غلط در سازمان انرژی اتمی حضور داشته باشد کل مسیر منحرف خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین جریانی در داخل وجود داشت که نمیگذاشت مسئله هستهای در دولت گذشته حل شود و البته غرب نیز منتظر انتخابات ایران بود به همین خاطر به دنبال حل مسئله هستهای نبود.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: به خاطر بحران اقتصادی احتمال انشعاب اروپا از آمریکا وجود داشت اما با این توافق ما آن دو را به هم پیوند دادیم و شاید کمی عجله کردیم.
به گزارش فارس، عباسی با تاکید بر اینکه ما باید راه جایگزینی برای رفع تحریمها داشته باشیم، گفت: مردم نباید فکر کنند تنها راه رفع تحریمها مذاکره است البته دانشجویان و نخبگان ما باید راه جایگزین را بیان کنند.
فریدون عباسی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: چرا مسئولان فعلی میخواهند قهرمانپروری کنند؟ اگر سعید جلیلی در مذاکرات آلماتی 2 تنها یک دهم از امتیازات ژنو را به آنان میداد الان رئیسجمهور بود.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با انتقاد از برخی سیاستهای هستهای دولت گفت: غربیها میخواهند نوع چرخش سانتریفیوژهای ما را مشخص کنند.
کیهان: فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با حضور در دانشگاه امام صادق(ع) پیرامون فعالیتهای هستهای کشور به سخنرانی پرداخت.
نظر شما