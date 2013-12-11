  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۹:۴۴

تمدید ثبت‌نام طرح ترافیک

مدیر صدور آرم طرح ترافیک شهرداری تهران از تمدید مهلت ثبت‌نام آرم طرح ترافیک تا ۳۰ آذر خبر داد.

فارس: غلامحسین زمان آبادی افزود: ثبت نام آرم طرح ترافیک از سوم آذر آغاز و قرار بود  تا بیست و سه آذر ادامه داشته باشد ولی برای رفاه حال شهروندان تا ۳۰ مدت زمان ثبت نام را تمدید کردیم.

وی ادامه داد: متقاضیانی که نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام می کنند، زمان صدور مجوز می بایست مدارک و مستندات مربوط به اطلاعات اعلام شده را ارائه کنند.

زمان ابادی یادآور شد: تمامی متقاضیان مجوز طرح ترافیک می توانند با مراجعه به سایت شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir و ورود به گزینه ثبت نام طرح ترافیک سالیانه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 2405691

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها