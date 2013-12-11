تسنیم: حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی یکشنبه هفته جاری لایحه بودجه سال 93 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 92 که توسط محمود احمدی‌نژاد تقدیم مجلس شده بود با لایحه بودجه سال 93 که توسط روحانی تقدیم مجلس شده است، نشان می‌دهد که روحانی، بودجه 11 وزارتخانه را کاهش و بودجه 7 وزارتخانه را نسبت به لایحه بودجه‌ای که احمدی‌نژاد تقدیم مجلس کرده بود، افزایش داده است.

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارتخانه‌ آموزش و پرورش بیشترین افزایش بودجه و وزارت دفاع بیشترین کاهش بودجه را داشته است.





ردیف نام وزارتخانه بودجه پیشنهادی احمدی‌نژاد در سال92 بودجه پیشنهادی روحانی در سال93 افزایش - کاهش 1- وزارت اطلاعات 11,758,625 15,882,170 4,123,545+ 2- وزارت کشور 16,375,413 11,140,957 5,234,456- 3- وزارت خارجه 7,262,790 8,379,148 1,116,358+ 4- وزارت دادگستری 1,048,474 1,217,000 168,526+ 5- وزارت اقتصاد 17,741,934 5,480,466 12,261,468- 6- وزارت دفاع 136,925,800 20,929,320 115,996,480- 7- وزارت علوم 8,781,092 11,476,575 2,695,483+ 8- وزارت ارشاد 8,464,895 6,239,398 2,225,497- 9- وزارت آموزش و پرورش 158,934,270 192,426,660 33,492,390+ 10- وزارت بهداشت 23,026,478 30,104,430 7,077,952+ 11- وزارت ورزش و جوانان 4,081,213 3,034,340 1,046,873- 12- وزارت نفت 1,686,818 1,245,866 440,952- 13- وزارت نیرو 50,082549 54,966,408 4,883,859+ 14- وزارت ارتباطات 3,728,888 2,224,594 1,504,294- 15- وزارت کشاورزی 20,186,727 9,948,801 10,237,926- 16- وزارت راه و شهرسازی 51,126,414 46,503,983 4,622,431- 17- وزارت تعاون، کار و رفاه 190,281,776 150,020,540 40,261,236- 18- وزارت صنعت 5,841,006 4,317,951 1,523,055-

توضیح: ارقام قرمز رنگ نشان‌ دهنده میزان کاهش بودجه و ارقام سبز رنگ نشان‌ دهنده میزان افزایش بودجه آن وزارتخانه است.

توضیح: ارقام به میلیون ریال هستند.