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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۹:۵۱

تفاوت‌های بودجه احمدی‌نژاد و روحانی

بررسی تطبیقی بودجه پیشنهادی احمدی‌نژاد برای سال ۹۲ و بودجه پیشنهادی روحانی برای سال ۹۳ نشان می‌دهد که روحانی، بودجه ۱۱ وزارتخانه را کاهش و بودجه ۷ وزارتخانه را نسبت به لایحه بودجه‌ای که احمدی‌نژاد تقدیم مجلس کرده بود، افزایش داده است.

تسنیم: حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی یکشنبه هفته جاری لایحه بودجه سال 93 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 92 که توسط محمود احمدی‌نژاد تقدیم مجلس شده بود با لایحه بودجه سال 93 که توسط روحانی تقدیم مجلس شده است، نشان می‌دهد که روحانی، بودجه 11 وزارتخانه را کاهش و بودجه 7 وزارتخانه را نسبت به لایحه بودجه‌ای که احمدی‌نژاد تقدیم مجلس کرده بود، افزایش داده است.

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارتخانه‌ آموزش و پرورش بیشترین افزایش بودجه و وزارت دفاع بیشترین کاهش بودجه را داشته است.


 

ردیف

نام وزارتخانه

بودجه پیشنهادی احمدی‌نژاد در سال92

بودجه پیشنهادی روحانی در سال93

افزایش - کاهش

1-

وزارت اطلاعات

11,758,625

15,882,170

4,123,545+

2-

وزارت کشور

16,375,413

11,140,957

5,234,456-

3-

وزارت خارجه

7,262,790

8,379,148

1,116,358+

4-

وزارت دادگستری

1,048,474

1,217,000

168,526+

5-

وزارت اقتصاد

17,741,934

5,480,466

12,261,468-

6-

وزارت دفاع

136,925,800

20,929,320

115,996,480-

7-

وزارت علوم

8,781,092

11,476,575

2,695,483+

8-

وزارت ارشاد

8,464,895

6,239,398

2,225,497-

9-

وزارت آموزش و پرورش

158,934,270

192,426,660

33,492,390+

10-

وزارت بهداشت

23,026,478

30,104,430

7,077,952+

11-

وزارت ورزش و جوانان

4,081,213

3,034,340

1,046,873-

12-

وزارت نفت

1,686,818

1,245,866

440,952-

13-

وزارت نیرو

50,082549

54,966,408

4,883,859+

14-

وزارت ارتباطات

3,728,888

2,224,594

1,504,294-

15-

وزارت کشاورزی

20,186,727

9,948,801

10,237,926-

16-

وزارت راه و شهرسازی

51,126,414

46,503,983

4,622,431-

17-

وزارت تعاون، کار و رفاه

190,281,776

150,020,540

40,261,236-

18-

وزارت صنعت

5,841,006

4,317,951

1,523,055-

 

توضیح: ارقام قرمز رنگ نشان‌ دهنده میزان کاهش بودجه و ارقام سبز رنگ نشان‌ دهنده میزان افزایش بودجه آن وزارتخانه است.

توضیح: ارقام به میلیون ریال هستند.

کد مطلب 2405693

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