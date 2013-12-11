پاسخ نوبخت به اعتراض نمایندگان

خبرآنلاین: محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتراض برخی از نمایندگان استان ها درباره کم شدن اعتباراتشان گفت: قطعا نمایندگان مردم این منطق دولت را می پذیرند که اگر اعتبارات عمرانی به صورت علی السویه توزیع می شد هیچکدام به ثمر نمی رسید البته آنچه ما بیان کردیم یک پیشنهاد است که روی میز مجلس است. ما می توانستیم علی السویه تقسیم می کریدم و کسی اعتراض نمی کرد.

وی افزود: دولت می توانست علی السویه برای همه این طرح ها بودجه در نظر بگیرد اما هیچ طرح عمرانی به ثمر نمی رسید. سخنگوی دولت با تشکر از مجلس گفت: مجلس به ما اجازه تخصیص بودجه داد بنابر این امسال ما مشکل کسری بودجه نخواهیم داشت.

سخنگوی دولت اظهارداشت: بودجه امسال منفی 7 و 3 دهم درصد رشد داشته و این برای این بود که واقع بینانه شود و بنیاد اقتصاد مقاومتی رعایت شود. ما ناگذیر شدیم بودجه عمرانی را 33 درصد کاهش دهیم و بنابر این به جای توزیع منابع بین 3هزار طرح به 246 طرح منابع اختصاص پیدا کرد که این باعث اعتراض نمایندگان شد.

نوبخت در پاسخ به سئوالی درباره احیای سازمان برنامه و بودجه گفت: رئیس جمهور این اختیار را دارد که این سازمان را احیا کند و نیازی به اجازاه مجلس ندارد.

نوبخت در پاسخ به سئوالی درباره انطباق لایحه بودجه 93 با اقتصاد مقاومتی گفت: بودجه انقباضی بسته شده تا واقع بینانه باشد و این معنی انطباق با اقتصاد مقاومتی است.