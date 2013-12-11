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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

دست دادن کاسترو و اوباما برنامه‌ریزی شده نبود

کاخ سفید در واکنش به اقدام دیروز باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در جریان مراسم تجلیل از نلسون ماندلا، اعلام کرد که دست دادن روسای جمهور آمریکاو کوبا از قبل برنامه ریزی نشده بود.

شبکه ایران:خبرگزاری فرانسه گزارش داد، " بن رودس"، مشاور امنیتی باراک اوباما در این باره گفت که دست دادن رئیس جمهور آمریکا با رائول کاسترو همتای کوبایی وی در جریان مراسم و یژه نلسون ماندلا در سووتو، ازقبل برنامه ریزی نشده بود.

مشاورامنیتی اوباما در هواپیمایی که رئیس جمهور آمریکا را از آفریقای جنوبی به سوی واشنگتن منتقل می کرد، اضافه کرد: رئیس جمهور آمریکا بیشتر روی مرگ ماندلا متمرکز بوده است.

بنابر این گزارش، کوبا و آمریکا از سال 1961 میلادی تاکنون روابط سیاسی ندارند.

درهمین حال یک پایگاه اطلاع رسانی دولتی کوبا این دست دادن روسای جمهور آمریکا و کوبا را آغازی برای پایان دادن به تنش میان واشنگتن و هاوانا اعلام کرد.

کد مطلب 2405719

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