شبکه ایران:خبرگزاری فرانسه گزارش داد، " بن رودس"، مشاور امنیتی باراک اوباما در این باره گفت که دست دادن رئیس جمهور آمریکا با رائول کاسترو همتای کوبایی وی در جریان مراسم و یژه نلسون ماندلا در سووتو، ازقبل برنامه ریزی نشده بود.

مشاورامنیتی اوباما در هواپیمایی که رئیس جمهور آمریکا را از آفریقای جنوبی به سوی واشنگتن منتقل می کرد، اضافه کرد: رئیس جمهور آمریکا بیشتر روی مرگ ماندلا متمرکز بوده است.

بنابر این گزارش، کوبا و آمریکا از سال 1961 میلادی تاکنون روابط سیاسی ندارند.

درهمین حال یک پایگاه اطلاع رسانی دولتی کوبا این دست دادن روسای جمهور آمریکا و کوبا را آغازی برای پایان دادن به تنش میان واشنگتن و هاوانا اعلام کرد.