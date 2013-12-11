معاون پارلمانی رئیس جمهور: نیازی به استعفای نمایندگان نیست

فارس:وی افزود: از طرف دیگر بر اساس بررسیهای انجام شده هم اکنون حدود 245 پروژه با پیشرفت 90 درصد در کشور وجود دارد که طبق برنامهریزیهای دولت قرار است که این اعتبارات میان این پروژهها اختصاص داده شود.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیسجمهور با اعلام اینکه به طور حتم 245 پروژه مذکور در تمام کشور وجود ندارد و در برخی استانها موجود نیست، ادامه داد: اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع است که این پروژهها در حوزههای انتخابیه ما نیست.
خباز گفت: هم اکنون نمایندگان برای رفع این اعتراضات دو راه دارند که در گام نخست میتوانند مانند سال قبل در بودجه سالیانه جدولی را آورده و اسامی پروژههای خود را در آن ذکر کنند تا اعتبارات اختصاص داده شود.
وی افزود: کمبود اعتبارات در حوزه عمرانی یک واقعیت است. دولت برای شفافسازی در نحوه پیشرفت پروژههای عمرانی نسبت به اختصاص اعتبار به 245 پروژه اقدام کرده است.
خباز گفت: نمایندگان استان خوزستان میگویند اختصاص دو درصد از درآمد نفت باید جدا از اعتبارات عمرانی باشد اما قانون میگوید که وقتی بودجه به تصویب رسید تمام قوانین کشور برای یک سال معطل میماند.
وی افزود: نمایندگان بر اساس قانون میتوانند لایحه بودجه را تغییر دهند و دیگر نیازی به استعفا ندارد چرا که مجلس در این حوزه حرف آخر را میزند از طرف دیگر این موضوع باید بیان شود اگر دولت اعتبارات مناسبی داشت قطعاً این منابع را در اجرای پروژهها صرف میکرد از این رو قطعا اختصاص قطرهچکانی اعتبارات برای تمام پروژههای عمرانی کشور هیچ فایدهای ندارد.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیسجمهور ادامه داد: به طور مثال با اختصاص اعتباری حدود 500 میلیون تومان برای یک طرح حتی کارگاه آن پروژه نیز تکمیل نمیشود.
خباز گفت: دولت در بودجه سالیانه کشور و در اختصاص اعتبارات عمرانی به فضای جغرافیایی و حوزه خاص هیچ نگاهی نداشته و تنها به میزان پیشرفت پروژهها توجه کرده است.
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