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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۵

آسمان آبی تهران

آسمان آبی تهران

بارش های پاییزی آخر هفته گذشته، هوای تهران را تا امروز تمیز نگه داشته و تهرانی ها هر روز شاهد آسمانی آبی و کو ه های پوشیده برف هستند. اتفاقی که در فصول سرد سال کمتر اتفاق می افتد و همین مسئله اهالی پایتخت رو این روزها خوشحال تر کرده است. 

مجله مهر: ایلیا مغانلو، یکی از مخاطبان مجله مهر عکس هایی برای ما فرستاده است که دیروز از آسمان و کوه های تهران گرفته است.

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کد مطلب 2405726

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