آسمان آبی تهران

بارش های پاییزی آخر هفته گذشته، هوای تهران را تا امروز تمیز نگه داشته و تهرانی ها هر روز شاهد آسمانی آبی و کو ه های پوشیده برف هستند. اتفاقی که در فصول سرد سال کمتر اتفاق می افتد و همین مسئله اهالی پایتخت رو این روزها خوشحال تر کرده است.