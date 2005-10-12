فصلنامه سينمايي " فارابي " منتشر شد

در اين شماره از مجله مطالبي با عناوين نگاهي به سير سينماي كودك در ايران، تاريخجه سينماي كودك و نوجوان ايران، خانه دوست كجاست، تجربه زندگي تجربه سينما، آنچه سينماي كودك ايران ندارد، فيلم - بوري در سينماي كيارستمي، همراه ملك جمشيد در امتداد جوي آبي كه گل هاي صورتي با خود مي آورد، ترانه در فيلم هاي انيميشن، انيميشن و تمثيل، مروري كوتاه بر گذشته، حال و آينده انيميشن در ايران، بايد قصههاي خودمان را پيدا كنيم، جاي خالي سينماي نوجوان، هيچ گاه در داوري توصيه پذير نبودم، حضور جدي آموزش و پرورش در عرصه سينماي كودك، انيميشن پيش پرده يا ليدر فيلم نيست، پيش به سوي نهضت ساخت انيميشن هاي بلند و بايد به دنبال هدف و چشم اندازي مشخص باشيم در اين فصلنامه به چاپ رسيده است.
اين مطالب بر اساس نگاهي به موقعيت سينمايي كودك و نوجوان، بازخواني سينماي كودكان در پرتو جامعه نمايش، آسيب شناسي سينماي كودك و نوجوان امروز در ايارن، نگاه به سه فيلم عباس كيا رستمي، نيم نگاهي به رو در رويي واقعيت و خيال در قصه هاي سينمايي كودكانه ايراني، گفت و گو ابراهيم فروزش، رسول صدر عاملي، ابوالحسن داودي، محمد علي طالبي، عبدالله عليمراد، بهروز يغماييان و فريال بهزاد بخش هاي مختلف اين فصلنامه را تشكيل مي دهد.
فصلنامه سينمايي " فارابي " به همت بنياد سينمايي فارابي مدير موسولي عليرضا رضا داد، سردبيري داريوش نوروزي و دبير تحريريه حسين سلطان محمدي در قالب 250 صفحه و با هزينه 1800 تومان قابل تهيه از روزنامه فروشي ها است.
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