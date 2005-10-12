فصلنامه سينمايي " فارابي " منتشر شد

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، فصلنامه فارابي در اين شماره خود به شرايط و وضعيت سينماي كودك و نوجوان در كشور پرداخته و طي 17 مقاله و مطلبي كه از سوي نويسندگان اين مجله ارايه شده است، وضعيت حاكم براي سينماي كودك را مورد بررسي قرار داده است.

در اين شماره از مجله مطالبي با عناوين نگاهي به سير سينماي كودك در ايران، تاريخجه سينماي كودك و نوجوان ايران، خانه دوست كجاست، تجربه زندگي تجربه سينما، آنچه سينماي كودك ايران ندارد، فيلم - بوري در سينماي كيارستمي، همراه ملك جمشيد در امتداد جوي آبي كه گل هاي صورتي با خود مي آورد، ترانه در فيلم هاي انيميشن، انيميشن و تمثيل، مروري كوتاه بر گذشته، حال و آينده انيميشن در ايران، بايد قصههاي خودمان را پيدا كنيم، جاي خالي سينماي نوجوان، هيچ گاه در داوري توصيه پذير نبودم، حضور جدي آموزش و پرورش در عرصه سينماي كودك، انيميشن پيش پرده يا ليدر فيلم نيست، پيش به سوي نهضت ساخت انيميشن هاي بلند و بايد به دنبال هدف و چشم اندازي مشخص باشيم در اين فصلنامه به چاپ رسيده است.اين مطالب بر اساس نگاهي به موقعيت سينمايي كودك و نوجوان، بازخواني سينماي كودكان در پرتو جامعه نمايش، آسيب شناسي سينماي كودك و نوجوان امروز در ايارن، نگاه به سه فيلم عباس كيا رستمي، نيم نگاهي به رو در رويي واقعيت و خيال در قصه هاي سينمايي كودكانه ايراني، گفت و گو ابراهيم فروزش، رسول صدر عاملي، ابوالحسن داودي، محمد علي طالبي، عبدالله عليمراد، بهروز يغماييان و فريال بهزاد بخش هاي مختلف اين فصلنامه را تشكيل مي دهد.فصلنامه سينمايي " فارابي " به همت بنياد سينمايي فارابي مدير موسولي عليرضا رضا داد، سردبيري داريوش نوروزي و دبير تحريريه حسين سلطان محمدي در قالب 250 صفحه و با هزينه 1800 تومان قابل تهيه از روزنامه فروشي ها است.