ایسنا: جان کری، وزیر امور خارجه روز جمعه در جمع خبرنگاران در تلآویو گفت که ما در حال حصول پیشرفتیم، ولی فکر میکنم به مرحلهای در مذاکرات رسیدهایم که مذاکرهکنندگان نیاز به مشورت و مکث کردن را احساس میکنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کری با اشاره به مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 1+5 گفت: انتظار میرود که مذاکرات در چند روز آینده ادامه پیدا کند.
ایران روز جمعه به دنبال گسترش یافتن فهرست سیاه تحریمهای آمریکا علیه ایران تاکید کرد که واشنگتن خلاف روح توافق موقتی ایران و 1+5 که در تاریخ 24 نوامبر حاصل شد عمل کرده است و به همین دلیل مذاکرات را رها کرد.
کاترین اشتون، رئیس سیات خارجی اتحادیه اروپا گفت که دو طرف برای گفتوگو و مشورت بیشتر به کشورهایشان بازگشتند.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که با کاترین اشتون صحبت کرده است و انتظار دارد که "اجرای کامل توافق را به پیش ببریم."
کری با اشاره به وقفهای که در مذاکرات افتاده است گفت: این بخشی طبیعی است، روند توسعه طرح اجرای توافق است.
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