سرمای شدید در پایتخت

فارس: مدیرکل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی افزود: این سامانه بارشزا طی روز جاری در منتهی علیه شمال شرق کشور فعال خواهد بود و از همین مسیر عبور میکند.
وی با اشاره به جریانات شرقی که هماکنون در سواحل دریای خزر حاکم است، ابراز داشت: همین امر موجب بارش پراکنده برف و باران در ارتفاعات استانهای گیلان و اردبیل خواهد شد.
وظیفه با بیان اینکه هماکنون توده هوای سرد در عرضهای شمالی کشور حاکم است، ادامه داد: پیشبینی میشود طی امروز و فردا در استان تهران شاهد وزش باد باشیم که همین مسئله با کاهش غلظت آلایندههای هوا همراه خواهد بود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی یادآور شد: این در حالی است پیشبینی میشود از فردا شاهد افزایش آلایندههای هوا در این کلانشهر و همچنین دیگر شهرهای صنعتی باشیم.
وی با بیان اینکه دمای هوای تهران در شب گذشته در سردترین ساعت به صفر درجه سانتیگراد رسید، گفت: پیشبینی میشود امشب دمای هوای این کلانشهر به 2 تا 3 درجه سانتیگراد زیرصفر کاهش یابد.
وظیفه با بیان اینکه طی هفته جاری بارش برف و باران برای پایتخت پیشبینی نمیشود، خاطرنشان کرد: تا پایان هفته جاری شاهد پایداری هوای سرد در تمامی نقاط کشور خواهیم بود.
نظر شما