واکسن آنفولانزا به اندازه کافی داریم

ایسنا: دکتر محمود نبوی گفت: حدود نیمه دوم آذر ماه و همچنین دی ماه فصل شیوع آنفلوآنزا در نیمکره شمالی زمین و از جمله ایران است. البته موج‌های دیگری از این بیماری را نیز ممکن است در بهمن و اسفند ماه داشته باشیم.

وی با تاکید بر لزوم اقدام برای واکسیناسیون آنفلوآنزا از سوی گروه‌های پرخطر تاکید کرد و گفت: وزارت بهداشت جهت واکسیناسیون بیماران خاص‌ و پرسنل پزشکی برابر این بیماری اقدام کرده است. برای سایر افراد و گروه‌های پرخطر از جمله بیماران ضعف سیستم ایمنی نیز واکسن به میزان کافی در داروخانه‌ها فراهم است که می‌توانند نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

نبوی با بیان این که واکسن آنفلوآنزا به میزان کافی تهیه شده است، تاکید کرد که انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا برای افراد عادی ضرورتی ندارد. این افراد باید با رعایت موارد بهداشتی از خود مراقبت کنند.

وی بر لزوم رعایت نکات بهداشتی به منظور جلوگیری از انتقال ویروس از افراد سرماخورده به سایرین تاکید کرد و گفت: افراد سرماخورده و بیماران تنفسی باید به منظور بهبودی استراحت را جدی بگیرند. همچنین این افراد باید به پزشک مراجعه کرده و از خوددرمانی پرهیز کنند. هنگام عطسه و سرفه نیز با دستمال دهان و بینی خود را بپوشانند. همچنین از دست دادن و روبوسی با سایرین پرهیز کنند. شست‌وشوی مکرر دستها در فصل شیوع آنفلوآنزا باید جدی گرفته شود.