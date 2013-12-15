ماندلا چه طور به خاک سپرده شد ؟/عکس

مجله مهر: تابوت ماندلا توسط هواپیمایی که به وسیله دو جنگنده اسکورت می‌شد به منطقه کیپ شرقی در آفریقای جنوبی انتقال داده شد. از فرودگاه تا روستای اجدادی قهرمان مبارزه با رژیم آپارتاید تابوت او کیلومترها به وسیله نیروهای پلیس و خودروهای زرهی اسکورت شد تا به محل مراسم در روستای کونو برسد. ماندلا در یک خانواده از قبلیه تمبو در این روستا به دنیا آمده بود. خانواده نلسون ماندلا از حکام محلی بودند که بخش زیادی از املاکشان را استعمارگران تصاحب کرده بودند. پدر بزرگ او پادشاه قبیله تمبو و پدرش هم از روسای قبیله بود. پدر ماندلا از زمان تولد این مقام را به ارث برده بود و او هم قرار بود چنین مقامی را به ارث ببرد. نلسون ماندلا اما مبارزه را به جای سلطنت انتخاب کرد. رئیس قبیله ماندلا هم در مراسم خاکسپاری ماندلا حضور داشت. بر اساس رسم،رئیس قبیله باید قبل از به خاک سپرده شدن یکی از افراد قبیله با او حرف بزند و برای او توضیح دهد که قرار است چه اتفاقی برایش رخ دهد. مردم این قبیله اعتقاد دارند این کار باعث آرامش روح فرد درگذشته خواهد شد.

تابوت ماندلا به وسیله یک هواپیمای سی ۱۳۰ و اسکورت دو جنگنده به نزدیکترین فرودگاه به زادگاهش رسید

شلیک توپ‌ها برای خاکسپاری ماندلا

۹۵ شمع برای ۹۵ سال زندگی ماندلا