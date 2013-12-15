زنگ خطر آمار زنان معتاد 

فارس: وی ادامه داد: از این راه خسارت‌های زیادی به ما وارد شده و باید در حوزه‌های مختلف به روش‌های قابل فهم برای مخاطبان تفهیم کنیم تا این موضوع به جریان بیفتد.

رحمانی فضلی گفت: نگاهی که ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم رویکرد اجتماعی محور است چرا که اگر موضوع اعتیاد مانند همه موضوعات مسئله اصلی افکار عمومی و مردم نشود با همین روش‌های جاری و سابق نمی‌توانیم در این امر موفق باشیم.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: علیرغم توفیق‌هایی که نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروهای اطلاعاتی و ... به دست اورده‌اند تا حالا نمی‌توانیم ادعا کنیم جلوتر از قاچاقچیان حرکت کرده‌ایم.

وی افزود: در یک جمع‌بندی ساده به این نتیجه می‌رسیم که از معتادان و قاچاقچیان عقب افتاده‌ایم و روند رشد اعتیاد و میزان کشف آن بیشتر شده است و این موضوع بیانگر این است که قاچاق مواد مخدر با رشد قابل توجهی به پیش می‌رود.

رحمانی فضلی افزود: باید از ظرفیت مردم استفاده کنیم و در این راه سطح آگاهی و دانش مردم باید بالا برود و متناسب با مخاطبان مختلف مطلب داشته باشیم.

وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: عموم مردم مخاطب اصلی ما هستند و برای ارتباط برقرار کردن باید ببینیم چند درصد از ظرفیت رسانه و فعالیت دانشگاهی را به آن اختصاص داده‌ایم.

وی افزود: اگر بپرسیم که آیا فعال کردن این ظرفیت‌ها اهمیت دارد می‌بینیم که وقتی به آمار مراجعه کنیم در همه نظرسنجی‌ها اشتغال و اعتیاد بیشترین مطالبه مردم است و این آمار نشان می‌دهد دغدغه مردم که نگرانی و مطالبه جدی آنها است به اعتیاد برمی‌گردد.

وی ادامه داد: اگر ادعا کنیم که می‌خواهیم به مطالبه مردم پاسخ دهیم باید به این مسائل توجه کنیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: مسئله مهم دیگر تعداد معتادان است در روش‌های شیوع‌شناسی و نمونه‌ای به این نتیجه رسیدیم که حدود یک میلیون و 325 هزار معتاد در کشور داریم که این افراد برای تأمین مواد مخدر توزیع کننده هم می‌شوند و اگر این آمار را در بُعد خانوار 5 نفره ضرب کنیم 6 میلیون نفر به طور مستقیم با آن درگیرند و این آمار بالایی است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر آنهایی که غیرمستقیم و با واسطه درگیر مواد مخدر هستند را به این آمار اضافه کنیم رقم خیلی بالاتر می‌شود بنابراین ارزش دارد که برای 6 میلیون نفری که مستقیم با اعتیاد در ارتباطند موضوع را اجتماعی کنیم.

وی افزود: از طرفی تبلیغات در این حوزه به عنوان رقیب اصلی ما محسوب می‌شود و حوزه اثرگذاری تبلیغات مواد مخدر بیشتر از عملکرد ما خود را نشان می‌دهد چرا که برای درمان افسردگی، کاهش وزن و غیره یک راه‌حل واحد تجویز می‌کنند و آن مصرف مواد مخدر است در حالی که این مواد افراد را به ورطه نابودی می‌کشد.

رحمانی فضلی گفت: همچنین از منظر اقتصادی گردش مالی قاچاق مواد مخدر در دنیا بیش از هزار میلیارد دلار است که این رقم وسوسه‌انگیز بوده و قدرت ریسک افراد را بالا می‌برد.

وی گفت: مجموعه این عوامل اقدام ما را برای اجتماعی شدن موضوع اعتیاد توجیه می‌کند تا آن را برای مردم باز کنیم و به آنها بگوییم با چه روبه‌رو هستند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در این حوزه فقط نباید به بحث‌های امنیتی و پزشکی پرداخت بلکه بخش‌های روانشناسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... نیز از مقوله‌هایی است که باید در حوزه پژوهش مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هر مطالعه‌ای که در حوزه مواد مخدر می‌شود باید یک معضل از این حوزه را حل کند بنابراین پژوهش‌ها در این عرصه باید کاربردی شوند.

وزیر کشور گفت: 90 درصد مطالعات ما برای رفع ایراد و اشکال باید باشد بنابراین در پژوهش‌ها اول این مسئله را باید مطرح کنیم و بعد به دنبال روشی برای حل آن باشیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اعتیاد زنان گفت: آمار زنان معتاد طی سالهای اخیر از 5.2 به 9.8 درصد رسیده و این یک فاجعه است چرا که هسته اولیه تعلیم و تربیت را در جامعه خانواده تشکیل می‌دهد که محور آن زنان هستند، زمانی که در مدت کوتاهی میزان زنان معتاد دو برابر می‌شود یعنی همه زنگ‌های خطر باید به صدا در آیند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: زمانی که فردی معتاد می‌شود آثار اجتماعی، اخلاقی و روانی خانواده او را درگیر می‌کند و باید از خود بپرسیم چگونه از خانواده معتادان می‌توانیم صیانت کنیم.

وی افزود: پدری که معتاد است به مسائل خلاف عفت عمومی دست می‌زند، بچه‌فروشی راه می‌اندازد و همه این مسائل را به خانواده‌اش تحمیل می‌کند باید ببینیم کدام نهاد حمایتی از خانواده معتادان حمایت می‌کنند.

وی گفت: در کشور یک خیریه که خانواده معتادان را تحت پوشش قرار دهد وجود ندارد.

رحمانی فضلی گفت: مطالعات باید در حوزه پیشگیری، درمان، مقابله و صیانت از معتادان بعد از ترک انجام شود.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولان جامعه معتادان را به عنوان مخاطبان بعدی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: مخاطبان بعدی جامعه علمی هستند که فقط نباید به نوشتن مقاله بسنده کنند بلکه باید ببینیم چگونه سهم عمومی مردم را آماده کنیم، در این زمینه با نوشتن کتاب، داستان، فیلمنامه و ... می‌توانیم مسئله را اجتماعی کنیم.

وی در پایان گفت: باید ببینیم جامعه به چه طریقی جذب این موضوع می‌شود چرا که مواد مخدر برای نسل جوان فریبندگی دارد.