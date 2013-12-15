مهر: سردار موسی کمالی در نشست خبری با خبرنگاران که پیش از ظهر یکشنبه 24 آذر برگزار شد درباره آخرین مقررات مربوط به خدمت سربازی اعلام کرد: آخرین قانون خدمت وظیفه عمومی در تاریخ 22 آبان ماه سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و تا کنون سه آیین نامه آن تحت 7 عنوان آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، آیی نامه اجرایی معافیت کفالت، ایثارگران و امدادجویان و آیین نامه معافیت تحصیلی تصویب و ابلاغ شده است و دو آیین نامه با عنوان معاینه و معافیت پزشکی و بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه در کمیسیون مربوط در دولت در دست بررسی است، پیش بینی می شود حدود 20 تا 25 درصد معافیتهای پزشکی کاهش پیدا کند و بقیه آیین نامه ها نیز به مرور تبیین و در سر مراحل تصویب قرار خواهد گرفت تا زمینه های اجرای کامل قانون خدمت وظیفه عمومی فراهم شود.

وی همچنین درباره مدت خدمت دوره ضرورت نیز گفت: بر اساس بند الف ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت سربازی 24 ماه است و در صورتی که مشمول مازاد یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل می تواند آن را به کمتر یا بیشتر 24 ماه تغییر دهد. در سالهای گذشته با توجه به آمار موالید و تامین نیاز نیروهای مسلح مدت خدمت بین 14 تا 18 ماه بوده است و اکنون به ازای خدمت در مناطق عملیاتی و امنیتی 6 ماه، مناطق محروم و بد آب و هوا 5 ماه و سایر مناطق نیروهای مسلح 3 ماه کسب خدمت بین 18 تا 21 ماه است.

وی ادامه داد: موالید کشور سیر نزولی دارد برای نمونه موالید سال 59 حدود 2 میلیون و 451 هزار نفر، سال 60 حدود 2 میلیون و 419 هزار نفر، سال 63 تعداد دو میلیون و 68 هزار نفر، سال 65 تعداد دو میلیون و 256 هزار نفر، سال 68 تعداد یک میلیون و 789 هزار نفر، سال 70 تعداد یک میلیون و 592 هزار نفر، سال 74 تعداد یک میلیون و 305 هزار نفر، سال 78 تعداد یک میلیون و 174 هزار نفر و سال 80 تعداد یک میلیون و 100 هزار نفر بوده است. بنابراین با بررسی های به عمل آمده تامین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح با مشکل مواجه شده است. در نتیجه این احتمال وجود دارد که در سال 93 تمام یا بخشی از کسر خدمت ها برداشته شده و خدمت به 24 ماه برسد. بنابراین این برداشتن کسر خدمت شامل کسانی که تا پایان سال 92 وارد خدمت شده اند نمی شود.

سردار کمالی همچنین با بیان اینکه تقسیم مشمولان وظیفه در دو مرحله انجام می شود گفت: در مرحله اول نیروی محل خدمت (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و ...) و محل آموزش آنان مشخص می شود. در مرحله دوم همه سربازان بعد از آموزش به سراسر کشور تقسیم می شوند.

وی ادامه داد: پادگانهای آموزشی در بعضی از شهرها وجود دارند ولی اعزام مشمول به یک پادگان به منزله خدمت در آن شهر نیست. بعضاً جوانان وقتی به پادگان عجب شیر یا بیرجند یا کرمان اختصاص می یابند نگران می شوند در حالیکه آنها بعد از آموزش تقسیم خواهند شد. همان طور که وقتی کسی به پادگانی در تهران اعزام می شود ممکن است پس از اتمام آموزش برای خدمت به شهرهای دیگر واگذار شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: ملاک تقسیم مشمولین نیاز یگان های مختلف نیروهای مسلح که در شهرهای مختلف استقرار دارند و همچنین وضعیت خود سرباز از قبیل تخصص، تاهل، تک فرزند ذکور، مشکلات خانوادگی و ... است و حداکثر تلاش می شود سربازان در نزدیک استان محل سکونت خود به کار گرفته شوند مگر این که نحوه استقرار نیروهای مسلح چنین اجازه ای را ندهد.

جوانان بر اساس مقررات موجود تکلیف سربازی خود را مشخص کنند

سردار کمالی به جوانان در خانواده ها تاکید کرد که بر اساس قوانین و مقررات موجود و خبرهایی که از سوی ستاد کل و سازمان وظیفه عمومی اعلام می شود در خصوص تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند و به خبرهایی که بیشتر در حد نظریه و پیشنهاد است توجهی نکنند.

البته ستاد کل این خبرها را نیز رصد خواهد کرد. به عنوان مثال کسی بدون اینکه از مسایل امنیتی و دفاعی کشور، موالید، نیاز نیروهای مسلح، تهدیدات، راهبرد دفاعی، وضعیت اقتصادی و واقعیات موجود اطلاعی داشته باشد اعلام کند خدمت باید داوطلبانه یا حرفه ای شود اینها در عالم غیرواقعی شاید خوب است ولی وقتی بر اساس واقعیات موجود ملاحظه می شود سربازان وظیفه با حداقل بودجه و اعتبارات در تولید امنیت نقش کلیدی ایفا می کنند و اگر قرار باشد این نقش به کارکنان پیمانی سپرده شود حداقل در بحث حقوق و مزایا اعتبار نیروهای مسلح باید بالغ بر 10 برابر افزایش داشته باشد در حالی که تامین این اعتبار اکنون غیرممکن است.

وی گفت: حقوق سربازان حدود 65 تا 121 هزار تومان است و با حداقل حقوق پرسنل پیمانی تفاوت اساسی دارند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره کاهش مدت خدمت سربازان متاهل نیز گفت: طرح کمیسیون فرهنگی مجلس درباره کاهش مدت خدمت سربازی متاهلان در دست بررسی است در عین حال معتقدیم که مشکل تاخیر ازدواج جوانان سربازی نیست چون نرخ رشد در دهه 60 با 27 ماه خدمت سربازی بوده است

کمالی ادامه داد: حدود 70 درصد جوانان بین 18 تا 20 ساله هستند که به خدمت سربازی می روند و بین سنین 21 تا 22 ساله ترخیص می شوند در حالی که متوسط سن ازدواج بیشتر است.

پرونده خرید خدمت سربازی بسته شده است

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره خرید خدمت سربازی نیز گفت: به دلیل تبعیض آمیز بودن آن خرید سربازی به هیچوجه مورد نظر ستاد کل نیروهای مسلح نیست و پرونده آن بسته شده است. همچنین درباره مشمولان خارج از کشور خرید خدمت وجود داشت که آن هم از سال 92 منتفی شد.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که استقبال جوانان به خدمت سربازی برخلاف تصور عامه بسیار خوب است گفت: 80 تا 85 درصد جوانان به موقع به سربازی می آیند و تنها 10 تا 15 درصد آنها مرتکب غیبت می شوند، البته تعدادی از آنها که اصلاً مراجعه نمی کند بسیار محدود است.

وی درباره سربازان فراری گفت: در مرحله اول اعلام کردیم سربازانی که تا پایان سال 86 فرار کرده اند مورد عفو قرار می گیرند انتظار بود این افراد مراجعه کند اما برخی از افراد اعلام حضور نکردند. مجوز دوباره ای گرفتیم و برای آن اعلام کردیم که تا سوم خرداد ماه سال 92 هر کسی که مراجعه کند مشمول عفو خواهد شد و اگر کسی بعد از این تاریخ مراجعه کند ابتدا باید به وضعیت او رسیدگی شود و درباره به کارگیری او تصمیم گیری شود.

سردار کمالی همچنین در مورد معافیت قانون سه برادری نیز گفت: از آنجا که نیروی مازاد نداریم قانون سه برادری از سال 90 لغو شده است.