جوان ترین وزرای دنیا/عکس

مجله مهر: اتریشی ها دیروز جوان ترین وزیر کشورشان را منصوب کردند. جوانی 27ساله که اگر سوابق جسته گریخته سیاسی اش را در 5سال گذشته نادیده بگیریم، هیچ تجربه ای از دنیای سیاست ندارد و به همین دلیل مخالفان زیادی پیدا کرده است.

سباستین کورتز که در 27سالگی صندلی وزارت امورخارجه اتریش را تصاحب کرد فعالیت سیاسی اش را در 22سالگی شروع کرد و قبل از رسیدن به وزارت، در سمت معاون وزیر کشور در امور مهاجرت فعال بود و با حفظ سمت، هدایت وزارت امور خارجه را هم عهده دار شد. او یکی از اعضای ارشد حزب مردم اتریش است که یک بار نامزد شرکت در انتخابات پارلمانی شد، اما نتوانست به این پارلمان راه پیدا کند. کورتز در سال 2011 به عنوان وزیر امور پیوستن به اتحادیه اروپا منصوب شده بود.

سباستین کورتز که یکی از 12 وزیر کابینه دولت اتریش است، اعلام کرده آموزش زبان آلمانی به اتباع خارجی را پیش از عزیمت آن ها به مدرسه ضروری خواهد کرد.

حنا 33ساله از پاکستان

سباستین کورتز در حالی جوان ترین وزیر خارجه تاریخ اتریش نام گرفته که همتای او در پاکستان هم همین لقب را دارد؛ حنا ربانی 36ساله که از ۳۰ تیر ۸۹، یعنی وقتی 33ساله بود به عنوان اولین وزیر خارجه زن پاکستان و جوانترین آنها انتخاب شد. حنا در یکی از خانواده های مهم و سرشناس پنجاب متولد شده بود و طبق سنت شبه جزیره هند، مجبور بود وارد سیاست شود. حنا در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ به عنوان نماینده مجلس عوام پاکستان انتخاب شده و در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ هم وزیر امور اقتصادی و دارایی این کشور بود.

وزیر پرحاشیه برلوسکونی

انتخاب وزرای جوان اما در ایتالیا هم سابقه دارد. سیلویو برلوسکونی در روزهایی که نخست وزیر ایتالیا بود، یک عضو جوان و پرحاشیه را به کابینه اش اضافه کرد تا سکاندار وزارت جوانان و فرصت های برابر این کشور باشد. مارا کارفانیا وقتی به وزارت رسید ۳۳ ساله بود و از سال ها قبل در عرصه مد و زیبایی فعالیت داشت. او در سال ۱۹۹۷در مسابقات زیبایی ایتالیا شرکت کرده بود و بعد از آن در یک شبکه تلویزیونی متعلق به برلوسکونی مشغول به کار شده بود.

کارفانیا، همان زنی بود که باعث شد برلوسکونی در برابر ملت ایتالیا از همسرش ورونیکا عذرخواهی کند. او در مراسمی به کارفانیا گفته بود: «حاضرم با تو ازدواج کنم اما متاسفانه نمی شود، چون همسر دارم!» این جملات ورونیکا را آنقدر عصبانی کرد که در نامه ای به یکی از روزنامه های ایتالیایی از شوهرش خواست عذرخواهی کند!

وزارت یک روزه دختر 16ساله

رکورد کم سن و سال ترین وزیر دنیا اما در اختیار یک دانش آموز فلسطینی است که تنها به مدت یک روز وزارت را تجربه کرد. بشائر عثمان دختر 16 ساله ای بود که چند ماه قبل مسئولیت وزارت حکمرانی محلی تشکیلات خودگردان فلسطین را بر عهده گرفت تا در طرح نوآورانه ای که این وزارتخانه برای تجربه اندوزی جوانان تدارک دیده بود، شرکت کند. به اعتقاد وزارت حكمرانی محلی فلسطین این اقدام می توانست بازتاب های مثبتی بر فرآیند ساختن کشور مستقل فلسطین داشته باشد.

بشائر عثمان به محض در اختیار گرفتن مسئولیت این وزارتخانه به تعدادی از نهادهای رسمی نامه فرستاد و برای دانش آموزان فلسطینی درخواست محافظ، سازماندهنده های عبور و مرور و مشوق های تحصیلی کرد.

جوان ترین وزیر ایران

لقب جوان ترین وزیر تاریخ ایران به محمدجواد تندگویان می‌رسد. تندگویان در سال 59 یعنی در 30سالگی به وزارت نفت در دولت شهید رجایی رسید و در همان سال توسط نیروهای عراقی به اسارت درآمد و بعد از 11سال به شهادت رسید. او که لیسانس و فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی گرفته بود، قبل از وزارت، معاون قائم مقام وزارت نفت در آبادان بود و سرپرستی مناطق نفت خیز را هم به عهده داشت.

بعد از تند گویان اما دکتر حسین فاطمی جوان ترین وزیر ایران بود که در سال 1331در سن 34سالگی وزارت خارجه دولت مصدق را به عهده گرفت و در 10 ماهی که مسئولیت آن را به عهده داشت، با مخالفت های شدید محمدرضا پهلوی رو به رو بود.

دکتر فاطمی اگرچه در 37سالگی اعدام شد اما در جریان نهضت ملی شدن نفت از همکاران نزدیک مصدق بود. تا جایی که به گفته مصدق، فاطمی اولین کسی بود که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران را ارائه داد و در این راه به مصدق کمک های فراوانی کرد.