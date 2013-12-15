تسنیم: کارلوس کیروش بعد از پایان نشست خبری خود در جمع خبرنگاران پیرامون توهینهای برخی ایرانیها به لیونل مسی روی صفحه فیسبوک این بازیکن آرژانتینی، اظهار داشت: خودم صفحهای در فیسبوک ندارم اما معتقدم این کار دست نبوده و رفتار خوبی انجام نشده است. ما دوست داریم تا مسی سرحال را مقابل تیم ایران ببینیم.
وی درباره البسه تیم ملی فوتبال نیز گفت: در این مورد از نبی سوال کنید.
سرمربی تیم ملی فوتبال در واکنش به اظهارات کفاشیان مبنی بر پیشنهاد تمدید قراردادش تا پایان جام ملتهای آسیا تاکید کرد: هیچ پیشنهادی به من نشده و اگر پیشنهادی وجود داشته خارج از ایران بوده است. از سوی فدراسیون فوتبال ایران پیشنهادی برای تمدید قرارداد به من نشده است.
کیروش همچنین از سفر خود برای تماشای دیدارهای جام ملتهای آفریقا خبر داد و تاکید کرد: 2 بازی نیجریه در این مسابقات را از نزدیک خواهم دید تا بتوانم آنها را آنالیز کنم.
سرمربی تیم فوتبال کشورمان گفت: ما دوست داریم مسی سرحال را مقابل تیم ایران ببینیم.
تسنیم: کارلوس کیروش بعد از پایان نشست خبری خود در جمع خبرنگاران پیرامون توهینهای برخی ایرانیها به لیونل مسی روی صفحه فیسبوک این بازیکن آرژانتینی، اظهار داشت: خودم صفحهای در فیسبوک ندارم اما معتقدم این کار دست نبوده و رفتار خوبی انجام نشده است. ما دوست داریم تا مسی سرحال را مقابل تیم ایران ببینیم.
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