مهر: احمد توکلی در خصوص اقدام آمریکا در تحریم مجدد جمهوری اسلامی ایران بعد از توافق ژنو اظهار داشت: اضافه کردن شرکت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی به لیست تحریم ها به بهانه این که این اقدام در چارچوب تحریم های قبلی آمریکا است نه تنها با روح تفاهمنامه ژنو بلکه با نفس این تفاهمنامه نیز سازگار نیست.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در بخشی از تفاهم نامه در تعهدات طرف قبلی آمده است: The U.S. Administration, acting consistent with the respective roles of the President and the

Congress, will refrain from imposing new nuclear-related sanctions یعنی دولت آمریکا متناسب با مسئولیتی که در قبال کنگره دارد از هر نوع اعمال تحریم جدید علیه ایران خودداری می کند و این عبارت کاملاً عام است و هیچ قیدی ندارد و نمی توان بر اساس این عبارت عام تحریم های قبلی را گسترش داد و یا تحریم جدید وضع کرد.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: وقتی یک جمله عام ذکر می شود امریکا نمی تواند مصداق خاصی را از آن جدا کنند و بگوید بر اساس تحریم های قبلی مصادیق جدید اضافه می شود چرا که این اقدام به معنای گسترش دادن تحریم ها است و نه تنها با روح تفاهمنامه مغایر است بلکه با نفس آن نیز در تعارض است.

توکلی ادامه داد: در بخش دیگری از تفاهمنامه نیز آمده است: No new EU nuclear-related sanctions و در الفاظ حقوقی وقتی حکمی به صورت عام ذکر می شود قید زدن به آن باید صراحت داشته باشد یعنی باید در همین بخش قید مربوطه آمده باشد که نه تنها در اینجا بلکه در هیچ جاری دیگری نیز چنین قیدی نیامده است که آنها می توانند تحریم های موجود را گسترش بدهند و علاوه بر این گسترش دادن تحریم های قبلی نیز در عمل نوعی تحریم جدید محسوب می شود چون افراد و شرکت های جدیدی مشمول تحریم شده اند، بر این اساس این تحریم جدید محسوب می شود و با متن تفاهمنامه سازگار نیست.

وی با اشاره به اظهارات عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران خاطرنشان کرد: همان طور که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده گفته بود اقدام آمریکا با روح تفاهمنامه نیز مغایر است چون در تفاهمنامه آمده است all parties will work to maintain a constructive atmosphere for negotiations in good faith یعنی "همه طرف ها تلاش می کنند یک فضای سازنده ای بر اساس حسن نیت فراهم کنند" در حالی که این چه فضای سازنده ای است که آمریکا هنوز مرکب تعهدش خشک نشده بر خلاف روح و نفس تفاهمنامه به تحریم ها اضافه کند آن هم با این بهانه که در چارچوب تحریم های قبلی است.

توکلی ادامه داد: وقتی آمریکا تعهد می دهد که هیچ تحریم جدیدی را وضع نمی کند و هیچ قیدی نیز برای آن نمی آورد به این معنا است که حق ندارد تحریم جدیدی وضع کند و یا تحریم های قبلی را گسترش بدهد بنابراین اقتضا می کند وزارت خارجه موضع روشنی در این رابطه اتخاذ کند.

وی گفت: سخنگوی محترم وزارت امور خارجه یک بار اقدام آمریکا را تخطئه کرد و گفت اقدام آمریکا خلاف تفاهمنامه است. اما جای دیگری آن را مغایر ندانست به نظر می رسد وزارت خارجه در تصمیم گیری دچار تردید اس و این تردید به نفع کشور نخواهد بود.