ایسنا: «خلیل ساعی» اظهار کرد: بهدنبال دریافت گزارش مفقود شدن 8 روستایی، عوامل اورژانس، هلالاحمر، اکیپهای راهداری از دیشب به منطقهی «مس سونگون» ورزقان اعزام شدند.
وی گفت: این 8 نفر از روستای «اوزی» به قصد انتقال بیمار خارج شده و به سمت روستای «خوی نرود» در حال حرکت بودند که در کولاک گرفتار شدند.
مدیرکل بحران آذربایجانشرقی افزود: اکیپهای راهداری اعزام شده نیز بهعلت شدت بارش برف در کولاک گرفتار شدند.
ساعی با بیان اینکه پس از 12 ساعت از گزارش این حادثه، یک نفر از روستائیان جان باخت و 3 نفر دیگر نیز مفقود شدند، ادامه داد: عوامل اورژانس و هلالاحمر موفق شدند دو نفر را به روستای «اوزی» و دو نفر را به درمانگاه هلالاحمر مس سونگون منتقل کنند.
وی در خصوص آخرین وضعیت فرماندار ورزقان و معاون فرماندار، بخشدار، خبرنگار واحد مرکزی خبر، عوامل نیروی انتظامی، عوامل امدادی امداد و نجات کوهستان نیز که از دیشب در کولاک گرفتار شدهاند، گفت: در آخرین گفتوگو با فرماندار ورزقان وضعیت عمومی آنها رضایتبخش است.
مدیرکل بحران استان آذربایجانشرقی از آمادهباش بالگرد برای پرواز در منطقه خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به مه آلود بودن هوا، برج مراقبت اجازهی پرواز نمیدهد.
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