سی‌‌ان‌ان گزارش داد؛ جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی که با روحانی رئیس جمهور ایران داشت،‌ درباره پرونده لوینسون صحبت کرده است.

وی در ادامه افزود: "جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز درباره این پرونده به صورت مستقیم با همتای ایرانی خود صحبت کرده است. امروز ما بر همان درخواست خود از دولت ایران و هر کس دیگری که ممکن است از محل نگهداری لوینسون اطلاعاتی دارد، تاکید می‌کنیم و خواستار اتخاذ اقداماتی برای بازگشت سالم وی هستیم.

در همین حال علیرضا میریوسفی، مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل طی یادداشتی به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد ایران اطلاعی درباره محل یک مأمور سابق اف‌بی‌آی آمریکا که ادعا می‌شود 6 سال قبل در جزیره کیش مفقود شده است ندارد.

میریوسفی در این یادداشت از دولت آمریکا خواسته است تا اطلاعات بیشتری درباره مأموریت رابرت لوینسون در ایران ارائه کند. طی روزهای گذشته منابع رسانه‌ای آمریکا فاش کردند این شهروند آمریکا در واقع مأمور سازمان جاسوسی آمریکا بوده و با هدف جمع‌آوری اطلاعات وارد ایران شده است. میریوسفی افزوده است دولت آمریکا باید درباره مأموریت لوینسون در ایران توضیح دهد، آنها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل ادامه داده است دولت ایران برای کسب اطلاع از سرنوشت لوینسون همکاری و تلاش کرده تا به‌دلایل انسان‌دوستانه و امنیتی هرگونه سرنخ ممکن درباره وی را کشف کند، اما موفقیتی در این زمینه کسب نکرده است.

میریوسفی همچنین اعلام کرده است: هرگونه کمک ممکن را به خانواده این فرد مفقود شده نیز کرده‌ایم، متأسفانه این مورد نیز یکی دیگر از موارد رسوایی آمریکا‌ست.

خبرگزاری آسوشیتدپرس هفته گذشته فاش کرد یک شهروند آمریکایی که از 6 سال پیش در ایران مفقود شده برای سازمان جاسوسی آمریکا کار می‌کرده است.

همچنین روزنامه واشنگتن پست در گزارش مفصلی از ارتباط وی با سازمان جاسوسی آمریکا پرده برداشت و اعلام کرد رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته اف‌بی‌آی، از سوی چند مأمور سیا برای جمع‌آوری اطلاعات در سال 2007 به جزیره کیش اعزام شده بود.

آخرین بار 3 سال پیش تصاویری از لوینسون منتشر شد که وی را در مکانی نامعلوم نشان می‌داد. یک مقام فاش ساخت که سازمان سیا در نهایت به‌خاطر این اهمال به همسر لوینسون مبلغ 2 و نیم میلیون دلار غرامت داده است.

جمهوری اسلامی ایران هرگونه اطلاع درباره این فرد را رد کرده است.