40 تالاب ایران در معرض خشک شدن

ایرنا: ˈاحمدعلی کیخاˈ روز یکشنبه در جلسه امضا و مبادله سند نهایی مرحله دوم طرح زیست محیطی (اکولوژی) تالاب بین المللی انزلی با سازمان همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) افزود: در معرض خطر بودن این تالاب ها به دلیل بی توجهی به کارکردهای زیست محیطی است که در این رابطه مردم و مسوولان باید رویکرد خود را نسبت به تالاب ها تغییر دهند.

وی اظهار کرد: باید تلاش کرد تا تالاب انزلی و دیگر تالاب های کشور به چنین سرنوشتی دچار نشود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از 42 نوع تالاب در جهان، 41 نوع آن در ایران وجود دارد که از تنوع زیستی بسیار خوبی نیز برخوردار هستند.

وی خشک شدگی دریاچه ارومیه را از دغدغه های اصلی سازمان محیط زیست خواند و گفت: احیای این دریاچه از یک سو خواست ملی است و از سوی دیگر اراده دولت نیز بر این مهم است و باید این معضل هرچه سریع تر رفع شود.

کیخا یادآور شد: در گذشته سطح زیرکشت اراضی محدوده این دریاچه 158هزار هکتار بود که اکنون این اراضی به 450 تا 700 هزار هکتار در این منطقه رسیده است.

وی افزود: اگر سطح اراضی زیرکشت این محدوده 300 هزار هکتار توسعه یافته باشد، حدود چهار و نیم میلیارد مترمکعب از آب این دریاچه به این اراضی هدایت شده است.

به گفته کیخا، تاکید رییس جمهوری بر این است که سریعتر برای حل مشکل دریاچه ارومیه جلسه تشکیل شده و نسبت به رفع آن اقدام شود.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مجری اصل 50 قانون اساسی است و هرجا تشخیص دهد هر فعالیتی مغایر با محیط زیست بوده و موجب تخریب محیط زیست می شود، وظیفه قانونی دارد که از آن فعالیت جلوگیری کند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: هر نوع خسارتی که تاکنون به تالاب های کشور ما وارد شده، ناشی از تفکر بخشی نگری بوده و امروزه در مورد تالاب ها تاکید بر این است که همه ذینفعان ، افراد بومی، مسوولان سازمان های دولتی و تشکل های مردم نهاد باید در تصمیم گیری های تالاب ها نقش داشته باشند و دولت نیز به دنبال برنامه عملی آن است.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص تالاب انزلی نیز باید همه مسوولان و سازمان ها در سایه همفکری، بتوانند تصمیمات واحدی بگیرند و با بهره برداری خردمندانه درنهایت بتوانیم تالابی تمیز و با کارکردی اکولوژیک داشته باشیم.

کیخا یادآور شد: شش هزار هکتار از تالاب بین المللی انزلی جزو مناطق چهارگانه و حفاظت شده است و این تالاب باید شاخص توسعه استان محسوب شود و همه مسوولان برنامه ها را با بهبود این تالاب تطبیق دهند.

وی اضافه کرد: این تالاب با اجرای طرح اکولوژیک با همکاری ژاپن باید به یک الگو برای سایر تالاب ها تبدیل شود.

وی ظرفیت های توسعه در گیلان را شامل ساحل ، تالاب ها و جنگل عنوان و با تاکید بر اینکه این موضوعات باید در اولویت توسعه باشند؛ اضافه کرد: فاضلاب ها یکی از مهمترین تهدیدات برای تالاب های گیلان هستند ولی هنوز در شهر رشت 10 درصد طرح فاضلاب اجرا شده است.

وی ادامه داد: پسماندهایی که از عوامل تهدید زیست محیطی استان محسوب می شوند، در جنگل ها رها شده اند.

کیخا افزود: اصلاح سامانه های فاضلاب کنونی باید در اولویت برنامه های توسعه شهرهای شمالی قرار بگیرد و باید بدانیم برای ساماندهی این فاضلاب ها چند دهه فرصت وجود ندارد.

تالاب انزلی با وسعتی در حدود 193 کیلومتر مربع به عنوان زیستگاهی برای پرندگان مهاجر در سطح بین المللی شناخته شده و بر روی سواحل جنوبی دریای خزر واقع است.

این تالاب در ماه ژوئن 1975 در نشست رامسر به ثبت بین المللی رسیده است و با توجه به افزایش تخریب های مربوط به فعالیت های انسانی در سال 1993 در لیست تالاب های در معرض نابودی قرار گرفت .

طبق توافقنامه ایران با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) برای مطالعه جامع به منظور حفاظت از تالاب انزلی این آژانس طرح مطالعه مدیریت جامع حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی را ارائه و جایکا در سال 2006 اقدام به اعزام کارشناسان و تهیه مجموعه ای از اطلاعات کرد و در ماه نوامبر سال 2007 پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی آغاز شد.

در نشستی که مهرماه امسال با حضور نمایندگان سازمان همکاری های بین المللی ژاپن و کارشناسان سازمان محیط زیست برگزار شد، طرح مدیریت اکولوژیکی تالاب انزلی بین ایران و ژاپن به مدت پنج سال دیگر تمدید شد.