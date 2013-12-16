قصاص عامل جنایت شهر قدس

شرق: متهم در سال 88 در پی سوءظن به همسر دومش و پسر یکی از همسایههایش اهالی ساختمان را با سلاح ژ-3 به گلوله بست. متهم که چندی پیش در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد چهارفقره از ششقتل را قبول کرد و مدعی شد دو کودکی که در این میان کشته شدند با گلوله او به قتل نرسیدهاند و اصلا به سمت بچهها آتش نگشوده است.
متهم گفت: همسایهها به من گفته بودند همسر دومم با یکی از اهالی ساختمان رابطه دارد. چندبار هم دیده بودم که همسرم به خانه همسایه میرود و تا دیروقت آنجا میماند. پسر همسایه با زنم رابطه داشت او و خانوادهاش آدمهای فاسدی بودند و میخواستند زن و بچه من را هم به فساد بکشند. من به پدر آن پسر گفتم این کارها را نکند اما گفت به شما ربطی ندارد دختر 14ساله آنها هم فاسد بود و با مردان زیادی رابطه داشت.
من که دیدم راهی بهجز دفاع از ناموسم ندارم سلاحی را که از زمان جنگ برایم مانده بود برداشتم و اول زن دومم را کشتم، دخترم هم کنار او بود او گناهی نداشت اما بهدلیل اینکه ناراحت بودم او را هم کشتم. بعد به خانه همسایه رفتم دختر 14ساله آنها را به قتل رساندم و پسر همسایه را هم زدم اما نفهمیدم نمرده است مادر آنها زن پاکی بود او را نزدم یکی دیگر از اهالی که از دوستان پسر همسایه بود وارد ساختمان شده بود که او را هم کشتم.
متهم ادامه داد: اراذل و اوباش به خانه من حمله کرده بودند. چارهای بهجز اینکه با آنها درگیر شوم نداشتم. من اختیار خانهام را داشتم و بر فرض که تیراندازی کردم آنها حق نداشتند وارد خانه من شوند البته هشدار دادم که وارد خانهام نشوند آنها توجهی نکردند. من هم آنها را زدم.
متهم درحالی چنین ادعایی را مطرح کرد که تحقیقات نشان داد هیچ ارتباطی میان همسر او و پسر همسایه وجود نداشت. هیات قضات با توجه به رضایت اولیایدم چهارنفر از کشتهشدگان برای متهم حکم دوباره قصاص صادر و او را به جرم قتل فرزندش و تیراندازی و نگهداری سلاح غیرمجاز به حبس محکوم کردند. متهم همچنین بهدلیل مجروحکردن 12نفر به پرداخت دیه محکوم شد. پرونده بهزودی به دیوانعالی کشور ارسال میشود تا نظر نهایی درخصوص این حکم اعلام شود.
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