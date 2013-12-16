ایلنا: "سید جعفر تشکری هاشمی" با بیان اینکه ثبت نام آرم ترافیک سال ۹۳ تا پایان آذرماه است، تأکید کرد: به هیچ عنوان زمان ثبت نام آرم تمدید نخواهد شد.

وی با بیان اینکه سهمیه صدور آرم ترافیک سالانه به ۶۰ درصد کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: در همین راستا از سهمیه تمامی سهمیه بگیران در تمامی بخش‌ها کاسته می‌شود.

رئیس سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه تعداد روزهای ناسالم شهر از مرز متوسط موجود فرا‌تر رفته است، گفت: با این سیاست فروش روزانه آرم ترافیک باید توسعه یابد.

تشکری هاشمی درباره کاهش سهمیه آژانس‌ها نیز گفت: با توجه نحوه توزیع آرم ترافیک به آژانس‌ها و مشکلات موجود به زودی جلساتی با هیئت مدیره جدید آژانس‌ها خواهیم داشت به ویژه که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عملکرد مدیران قبلی ایراد داشت. از این رو تلاش می‌کنیم تا در توزیع سهمیه به آژانس‌ها دقت نظر کافی داشته باشیم تا پاسخگوی نیاز واقعی آن‌ها باشیم.

تشکر هاشمی با بیان اینکه شهرداری تهران در لایحه ارائه شده به شورای شهر قیمت آرم ترافیک سال آینده را ۱۰ درصد افزایش داده است، گفت: البته باید دید که شورای شهر چه قیمتی را مصوب می‌کند.