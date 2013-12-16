ظریف:تحریم جدید آمریکا مرا غمگین کرد

ایسنا: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه‌ خبری سی‌بی‌اس با اشاره به اقدام وزارت خزانه داری آمریکا که روز پنج شنبه فهرست سیاهش علیه شرکت‌ها و افراد ایرانی را گسترش داد، گفت که این اقدام بسیار اشتباهی بود که او را " غمگین" کرده است ، ولی وی به توافق کوتاه مدتی که امکان یک دوره‌ شش ماهه برای مذاکرات بیشتر را فراهم می‌کند متعهد است.

ظریف گفت: ما به طرح اقدام و اجرای توافق ژنو متعهد هستیم ولی معتقدیم که برای این کار تمایل هر دو طرف لازم است.

وزیر امور خارجه ایران افزود: این پروسه از مسیر خارج شده است، ولی نمرده است. ما در تلاشیم آن را در مسیر قبلی قرار دهیم و این مسیر را اصلاح کنیم و مذاکرات را ادامه دهیم، زیرا من معتقدم پای منافع زیادی برای دو طرف در میان است.

ظریف در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به سوال خبرنگار درباره‌ رابرت لوینسون، مامور پیشین اف‌بی‌آی که واشنگتن مدعی است در ایران گم شده است و آسوشیتدپرس گزارش داد که از طرف آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای جمع آوری اطلاعات به ایران سفر کرده بود، گفت: من از جای او خبر ندارم. آنچه ما می‌دانیم این است که وی در ایران زندانی نشده است.

ظریف گفت که اگر لوینسون پیدا شود، ایرانیان درباره‌ این که آیا او را به آمریکا بازمی‌گردانند "‌مطمئنا گفت و گو خواهند کرد".

وزیر امور خارجه ایران گفت: هر احتمالی وجود دارد، اما من می‌گویم که ما ردی از وی در ایران ندیده‌ایم.