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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۴

در موضعي مداخله جويانه؛

كنگره آمريكا: چين پيشرفتي در زمينه حقوق بشر نداشته است

كنگره آمريكا اعلام كرد در يك سال گذشته چين هيچ گونه پيشرفتي در زمينه مسائل حقوق بشر نداشته است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، برخي از نمايندگان كنگره آمريكا تاكيد كردند: اگر چه چين برخي اصلاحات حقوقي را به انجام رسانده است، اما اين اصلاحات با گزارش هاي مربوط به بازداشت هاي بيشتر و كنترل بيشتر حزب جين تائو همراه بوده است.

 

اين نمايندگان كنگره كه عضو كميسيون اجرايي امور مربوط به چين هستند، در ادامه اعلام كردند: چين در مدت يك سال گذشته نتوانسته است در امور مربوط به حقوق بشر هيچ گونه پيشرفتي داشته باشد و مردم در اين كشور هنوز تحت كنترل شديد هستند.

 

چاك هاگل يكي از اعضاي كنگره اظهار داشت: كميسيون مربوط به امور چين دركنگره آمريكا گزارشي كاملا قابل اطمينان درباره وضعيت چين تعيين كرده است و اين گزارش چندان مثبت نيست.

 

وي تاكيد كرد: وضعيت مربوط به چين به شدت از سوي سازمان هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.

 

 

کد مطلب 240583

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