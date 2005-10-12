كنگره آمريكا: چين پيشرفتي در زمينه حقوق بشر نداشته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، برخي از نمايندگان كنگره آمريكا تاكيد كردند: اگر چه چين برخي اصلاحات حقوقي را به انجام رسانده است، اما اين اصلاحات با گزارش هاي مربوط به بازداشت هاي بيشتر و كنترل بيشتر حزب جين تائو همراه بوده است.

اين نمايندگان كنگره كه عضو كميسيون اجرايي امور مربوط به چين هستند، در ادامه اعلام كردند: چين در مدت يك سال گذشته نتوانسته است در امور مربوط به حقوق بشر هيچ گونه پيشرفتي داشته باشد و مردم در اين كشور هنوز تحت كنترل شديد هستند.

چاك هاگل يكي از اعضاي كنگره اظهار داشت: كميسيون مربوط به امور چين دركنگره آمريكا گزارشي كاملا قابل اطمينان درباره وضعيت چين تعيين كرده است و اين گزارش چندان مثبت نيست.

وي تاكيد كرد: وضعيت مربوط به چين به شدت از سوي سازمان هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.