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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

یک شغل مردانه، با بیشترین مجوز زنانه

یک شغل مردانه، با بیشترین مجوز زنانه

مشاوره املاک اگرچه یک شغل مردانه به حساب می آید اما در تهران گویا زنان بیشتر از مردان به گرفتن پروانه این شغل رغبت دارند. شغلی که البته به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنان در آن اجازه فعالیت ندارند مگر به عنوان صاحب پروانه یا کارمند دفتری.

مجله مهر: رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، امروز در حالی از ممنوعیت فعالیت بانوان در دفاتر مشاور املاک خبر داده که بر اساس آمارهای این اتحادیه، سه چهارم پروانه های کسب مشاوران املاک به نام زنان صادر شده است.

حسام عقبایی در این باره گفته است: «پیش‌تر هم اماکن بر این موضوع تاکید کرده بود که مشاور زن نباید در دفاتر مشاور املاک استخدام شوند. دفاتر مشاور املاک فقط می‌توانند منشی یا کارمند زن استخدام کنند.»

عقبایی در گفتگو با ایسنا گفته است بانوان می‌توانند پروانه کسب برای راه‌اندازی دفاتر املاک دریافت کنند و در حال حاضر از 1200 مشاور املاک تهران که دارای پروانه کسب هستند، 800 پروانه کسب به نام بانوان است.

او به مشاوران املاک هشدار داد و گفت: زنان نمی‌توانند در دفاتر املاک مشاور یا مباشر باشند اما می‌توانند مباشر مرد داشته باشند و پروانه کسب دریافت کنند.

بر اساس دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك، داشتن تحصيلات ششم ابتدايي قديم و يا سوم راهنمايي نظام جديد و توانايي و صلاحيت فني متناسب با شغل مورد درخواست جزو شروط اولیه است.

کد مطلب 2405833

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