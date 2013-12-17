طلای استاندارد بخرید

مهر: مسلم بیات در این خصوص گفت: طبق مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، تولید، نگهداری، خرید و فروش طلا فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد یا کد شناسایی معتبر، غیر مجاز و غیر قانونی است.

وی در تشریح این خبر افزود: کارشناسان و بازرسان مربوطه استاندارد در جریان بازرسی های مداوم خود 15 سازنده غیر فعال طلا را ابطال و به این شرح اعلام کردند: 103T، 113 T، 115 T، 116 T، 117 T، 121 T، 125 T، 129 T، 136 T، 142 T، 152 T، 180 T، 181 T، 190 T، 193 T.

بیات با درخواست از خریداران برای دقت و توجه در خرید طلاهای معتبر به کد شناسایی، یادآور شد: در هنگام خرید با اخذ فاکتور حاوی مشخصات طلا، از قبیل وزن دقیق، عیار، کد سازنده، و در صورت داشتن جواهر، وزن و نام دقیق آن و همچنین مهر و امضای فروشنده از کیفیت و کمیت طلا و جواهر خریداری شده اطمینان پیدا کنند.

وی در پایان تاکید کرد: به دلیل ممنوعیت واردات طلا، خرید و فروش هر گونه طلا تحت عنوان محصولات خارجی و وارداتی ممنوع و غیر مجاز است.