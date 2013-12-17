در ابتدای جلسه، قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده اعلام کرد که اکنون به ادامه رسیدگی به پرونده یکی از متهمان روز گذشته که دفاعیاتش ناتمام مانده بود، پرداخته می‌شود. در جلسات اول تا چهارم این دادگاه در مجموع 19 نفر مورد محاکمه قرار گرفتند.

ابتدا نوبت به دفاعیات آقای شمس وکیل یکی از متهمان رسید. او گفت: تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده براساس ادعاهای کذب یک متهم است.او در دادسرا هم ادعای خود را تکذیب کرد و گفته تحت فشار بوده است.

قاضی خطاب به وکیل گفت: ادامه دفاعیات شما از موکلتان بماند برای فردا و مواجهه حضوری وی و موکل شما.

سپس نوبت به رسیدگی پرونده یکی دیگر از متهمان کارمند سابق بانک شد.پس از قرائت کیفرخواست متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به قاضی دادگاه گفت: من به هیچ عنوان اتهامات را قبول ندارم.

در جلسه صبح یکی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران که متهم به تصرف اموال غیر به مبلغ ۶ میلیارد تومان است، کارهای خود را قانونی و طبق روال قلمداد کرد.

نماینده دادستان تهران در هنگام قرائت کیفرخواست گفت: این فرد متهم به مشارکت در تصرف اموال دولتی از محل دریافت مبالغی از مهاجران افاغنه به مبلغ 5 میلیارد و 913 میلیون تومان، مشارکت در تصرف اموال دولتی به مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون تومان و هزینه کرد این مبالغ در جایی غیر از محل اصلی و همچنین مباشرت در اختلاس به میزان 3 میلیارد و 100 میلیون تومان است.

متهم پس از حضور در جایگاه گفت: اتهامات را نمی‌پذیرم. 20 سال فرماندار بودم. تمام وجوه از یک منبع بوده و به مانند این 20 سال برای کارمندان هزینه کرده‌ام.

وی ادامه داد: جابر ابدالی یک روز با یکی از معاونین وزرا به دیدار من آمد و انتسابم به عنوان معاون استاندار را تبریک گفت و گفت اگر استانداری نیاز به پول داشت من می‌دهم و یک ماه بعد پس می‌گیرم. ایشان 3 بار و هر بار به مبلغ 50 میلیون تومان به من پول داد. یک باب منزل به مبلغ 360 میلیون تومان به ابدالی فروختم. من اخذ کننده وجود نبودم و تنها هزینه کرد با من بود. شهادت می‌دهم تنها همین مقدار پول گرفتم. این در وزارت کشور سنت است که برای همکارانی که مشکل دارند از محل‌هایی پول تهیه کنیم و در اختیار آنها بگذاریم.

قاضی خطاب به متهم گفت: دولت خودش پول دارد و نباید از جای دیگر بگیرید. آیا حرف‌های خود را در دادگاه قبلی برگزار شده در شعبه 76 را قبول دارید؟

قاضی گفت: شما می‌گویید 150 میلیون بیشتر نگرفته‌اید و همه را پس داده‌اید و منزلت را به مبلغ 360 میلیون تومان هم به ابدالی فروخته‌اید، این مازاد هزینه چه می‌شود؟ در مورد مبالغی که از اهالی شهرک کامیون‌دارهای اسلامشهر گرفته‌اید توضیح بده.

متهم پاسخ داد: مقدار این مبالغ در خاطرم نیست.

پایان دادگاه صبح

پنجمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در نوبت صبح به پایان رسید.

در این جلسه دادگاه، 4 متهم در جایگاه حاضر شدند که یک نفر از آن‌ها به بیان دفاعیاتش که از روز گذشته (دوشنبه) ناتمام مانده بود، پرداخت.همچنین یک نفر به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد.