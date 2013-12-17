ایسنا: محمدعلی همتی در مورد دیگر تسهیلات درمانی سازمان تامین اجتماعی برای بیماران "ام اس" و سرطانی، گفت: 90 درصد هزینههای درمانی بیماران ام اس و شیمی درمانی بیماران سرطانی پرداخت میشود و این در حالی است که این میزان در سال گذشته 70 درصد بوده است.
وی علاوه بر این از پرداخت 100 درصد هزینههای بستری بیماران در بخشهای ICU و NICU(آی سی یو نوزادان) توسط سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
به گفته معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، همچنین 100 درصد هزینههای درمانی بیمارانی که در مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی فوت میکنند توسط این سازمان پرداخت میشود و این در حالی است که این خدمت از سنوات قبل نیز در سازمان تامین اجتماعی ارائه میشده است.
وی در این مورد، ادامه داد: بیمارانی در بیمارستانهای طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی به هر دلیلی فوت کنند، 100 درصد هزینههای درمانشان پرداخت میشود و این در حالی است که این خدمت در هیچ سازمان بیمهگر دیگری وجود ندارد، بنابراین 10 درصد فرانشیزی که توسط بیماران در مراکز طرف قرارداد پرداخت میشد، در صورتی که فوت شوند، رایگان میشود.
همتی همچنین به رایگان شدن هزینه درمان بیماران خاص در سازمان تامین اجتماعی، اشاره کرد و گفت: چندی پیش هزینه درمان سه گروه اصلی بیماران خاص (تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی) در سازمان تامین اجتماعی رایگان شد تا 100 درصد هزینههای آنها پرداخت شود.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سه گروه بیماری اصلی در کشور سبب زیر خط فقر رفتن مردم میشود، عنوان کرد: بیماریهای قلبی عروقی، مغز و اعصاب و اسکلتی و بیماریهای زنان و سزارین، سه گروه اصلی بیماریها در کشور هستند و عده زیادی از افراد که به این دسته از بیماریها دچار میشوند، زیر خط فقر میروند.
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