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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۵

منابع هندي احتمال دادند:

كشته شدن بن لادن در زلزله اخير

كشته شدن بن لادن در زلزله اخير

منابع اطلاع رساني هند از احتمال كشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده براثر زلزله ويرانگر 6/7 دهم ريشتري در پاكستان و اطراف آن خبر دادند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف ، روزنامه هندي  India Daily با بيان اين مطلب نوشت: اگر ما گزارش هاي اطلاعاتي دقيق مربوط به اسامه بن لادن را در نظر بگيريم پس بر اساس گزارش هاي كنوني بن لادن تا  پيش از وقوع زمين لرزه در كشمير بوده و اين منطقه نيز بر اثر زلزله با خاك يكسان شده است.

اين روزنامه افزود : همچنان افراد بسياري در زير آوار بسر مي برند و هزاران نفر در نتيجه اين زلزله ويرانگر كشته شده اند و چندين هزار نفر بي خانمان گشته اند به همين دليل غير عاقلانه است كه صحت اين خبر تا پيش از كشف جسد اسامه بن لادن تاييد گردد.

همزمان با  خبر روزنامه هندي، در پاكستان شايعه شده كه بن لادن هم اكنون در كشمير پاكستان در منطقه تحت الحمايه جنبش هاي اسلامي مسلح كشمير بسر مي برد .

برخي تحليلگران پاكستاني متخصص در جنبش هاي اسلامي بر اين باور هستند كه بن لادن پس از عمليات نظاميان آمريكايي در كوههاي تورا بورا و درپي عمليات ارتش پاكستان در مناطق قبليه نشين پشتون به مكاني امن در كشمير پناهنده شده است .

شايان ذكر است كه آمريكا وهمپيمانانش پس ازوقوع حادثه 11 سپتامبر سعي دارند كه رهبر گروه القاعده را زنده و يا مرده دستگير كنند. 

کد مطلب 240587

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