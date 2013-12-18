  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۲

وزیر آموزش‌و‌پرورش:در تصادف سرویس‌مدارس تنها ما مقصر نیستیم

وزیر آموزش و پرورش گفت: دستورالعمل سرویس مدارس در آموزش و پرورش ابلاغ شده است منتها برخی استان‌ها توجه نمی‌کنند.

فارس: این روزها دیگر شنیدن اخبار تصادفات جاده‌ای، موضوع تازه‌ای نیست؛ حوادث تلخی که برای لحظه‌ای، «تأسف» را به گوشه ذهن افراد می‌نشاند و دوباره مسیر زندگی ادامه می‌یابد.

اما خبر تصادف سرویس مدرسه و مصدومیت دانش‌آموزان، موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت؛ «مصدومیت ۴ دانش‌آموز در تصادف سرویس مدرسه»، همین تیتر کافیست که هر شنونده‌ای را به شدت متأثر کند.

همین هفته پیش بود که تصادفی در بلوار پیامبر اعظم (ص) بیرجند بین دو خودروی سرویس مدرسه شامل یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینی بوس رخ داد؛ حادثه‌ای که به مصدومیت 4 دانش‌‌آموز از 50 دانش‌آموز مدرسه انجامید.

روز گذشته نیز یک سرویس مدرسه در کیش واژگون شد که البته به خیر گذشت و صدمه‌ای به دانش‌آموزان نرسید.

علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: دستورالعمل سرویس مدارس از قبل هم در آموزش و پرورش ابلاغ شده است منتها متأسفانه برخی استان‌ها توجه نمی‌کنند.

وی ادامه داد: باید در نظر گرفت در اتفاقی که می‌افتد، تنها آموزش و پرورش مقصر نیست و عوامل دیگری هم دخیل است که امیدواریم به حداقل برسد.

کد مطلب 2405875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه