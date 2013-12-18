فارس: این روزها دیگر شنیدن اخبار تصادفات جاده‌ای، موضوع تازه‌ای نیست؛ حوادث تلخی که برای لحظه‌ای، «تأسف» را به گوشه ذهن افراد می‌نشاند و دوباره مسیر زندگی ادامه می‌یابد.

اما خبر تصادف سرویس مدرسه و مصدومیت دانش‌آموزان، موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت؛ «مصدومیت ۴ دانش‌آموز در تصادف سرویس مدرسه»، همین تیتر کافیست که هر شنونده‌ای را به شدت متأثر کند.

همین هفته پیش بود که تصادفی در بلوار پیامبر اعظم (ص) بیرجند بین دو خودروی سرویس مدرسه شامل یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینی بوس رخ داد؛ حادثه‌ای که به مصدومیت 4 دانش‌‌آموز از 50 دانش‌آموز مدرسه انجامید.

روز گذشته نیز یک سرویس مدرسه در کیش واژگون شد که البته به خیر گذشت و صدمه‌ای به دانش‌آموزان نرسید.

علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: دستورالعمل سرویس مدارس از قبل هم در آموزش و پرورش ابلاغ شده است منتها متأسفانه برخی استان‌ها توجه نمی‌کنند.

وی ادامه داد: باید در نظر گرفت در اتفاقی که می‌افتد، تنها آموزش و پرورش مقصر نیست و عوامل دیگری هم دخیل است که امیدواریم به حداقل برسد.