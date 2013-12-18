اجاره خانه هنوز گران است

مهر: در حال حاضر هم با رکود موجود در بازار مسکن و کاهش قیمت ها، نرخ اجاره بها هم تحت تاثیر قرار گرفته است اما بازهم نرخ های بالایی دارد که در توان اغلب مستاجران نیست و در واقع به نسبت کاهش قیمت ها در بازار خرید و فروش، اجاره‌بها کاهش چندانی نداشته است.

البته در حال حاضر که فصل اجاره بها نیست مالکان برای اینکه خانه های خالی خود را زودتر اجاره دهند حاضر به کاهش قیمت ها هستند اما به دلیل اینکه آپارتمان خالی به تعداد کمتری در این زمان ها وجود دارد مستاجران سعی می‌کنند که در فصل اجاره، جابجایی‌ها را انجام دهند تا با مشکل کمبود آپارتمان روبرو نشوند.

از سوی دیگر، مشکلاتی که میان برخی از موجران و مستاجران به وجود آمده موجب شده است که مالکان تمایل بیشتری به اجاره‌های بلند مدت با مستاجران خوش حساب خود داشته باشند به همین جهت در برخی از آگهی های مسکن آن را قید می‌کنند.

بنابراین قیمت های کنونی بازار اجاره نمی تواند مبنای درستی برای تعیین قیمت ها باشد و ممکن است که در خردادماه سال آینده که فصل اجاره‌بها است قیمت‌ها با تغییرات بیشتری مواجه شوند و بازار را تحت تاثیر قرار دهند.

براین اساس ادامه ثبات قیمت‌ها در بازار خرید و فروش مسکن به طور حتم می‌تواند نرخ اجاره را هم در سال آینده با ثبات بیشتری همراه کند و از سوی دیگر قدرت خرید برخی از متقاضیان را بالا ببرد تا از بازار اجاره‌بها حذف شوند.

اجاره بها در برخی از محله های تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار ما، آپارتمانی 66 متری، دوخوابه با پارکینگ و انباری در شهر زیبا ابتدای خیابان مرادی با 25 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان اجاره تا سه سال قابل تمدید اجاره داده می‌شود و در فردوس غرب برای واحدی 70 متری و دو خوابه با پارکینگ و انباری و عمر 4 ساله، 25 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

در نارمک خیابان مدائن شمالی واحدی 68 متری هم با شرایط 45 میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود و در محدوده مهدیه تهران آپارتمانی با 68 مترمربع مساحت و عمر 4 ساله 15 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره داده می شود.

در تهرانسر آپارتمان هایی با مساحت 70 متر هم 30میلیون تومان رهن کامل در نظرگرفته شده است و در آوا پونک فکوری هم واحدی 68 متری و دو خوابه با پارکینگ 55 میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود.

آپارتمانی 70 متری و نوساز در جنت آباد هم با شرایط 15 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 100 هزار تومان در هرماه، اجاره داده می‌شود همچنین در نیروی هوایی امامت هم واحدی 60 متری و دو خوابه با پارکینگ و انباری 10 میلیون تومان رهن و 650 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

همچنین آپارتمانی در شمال فاطمی کاج جنوبی هم با متراژ 70 مترمربع، دو خوابه و نوساز با 50 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 150 هزار تومان، اجاره داده می‌شود و در تهران نو زرکش برای واحدی 70 متری و نوساز، دو خوابه با پارکینگ و انباری 35 میلیون تومان رهن تعیین شده است.