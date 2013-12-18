ضمیمه خانواده اطلاعات: بد نیست اگر امسال هم می خواهید این میوه ها را برای استقبال از زمستان تهیه کنید، از خواص آن با خبر باشید تا بدانید قرار است فصل سرد سال را با چه میوه هایی آغاز کنید و قرار است آنها در بدنتان چه کار کنند!

صد دانه یاقوت

انار، میوه زیبا و خوشرنگ پاییز، میهمان ثابت شب یلداست و دانه های آن در کاسه های بلوری همراه گلپر، خاطره مشترک بسیاری از ما در این شب است.

میوه ای قدیمی که در کتاب های مقدس هم از آن نام برده شده است. حتی هومر شاعر معروف یونانی در کتاب معروفش، هومر، از انار نام برده است.میوه ای که بومی ایران و مناطق اطراف آن است و در مناطق نیمه گرمسیری می روید و آنقدر خاصیت دارد که در بسیاری از روایات دینی، خوردن آن توصیه شده است.

از نظر طب قدیم ایران، میوه انار سرد و قابض، آب انار سرد و پوست آن سرد و خشک و بسیار قابض است.جالب است بدانید که انواع و شیوه های مختلف خوردن انار، خواص مختلف هم دارد. مثلا انار شیرین ادرار آور، انار با دانه ملین مزاج و آب انار شیرین برای بیماریهای مجاری ادرار مفید است.

این میوه ترشح صفرا را زیاد و آب آن اسهال را برطرف می کند.خون سازی، تصفیه خون، تقویت کلیه، خنک کننده، شاداب کردن پوست، رفع گرفتگی صدا، تقویت قلب و معده، از خواص دیگری است که برای انار شمرده می شود. در واقع گفته می شود این میوه سرخ و زیبا، بیشتر از ۵۰ خاصیت دارد. مثلا اگر انار را با عسل مخلوط کرده و هر روز چند قطره در بینی بچکانید از رشد پولیپ در بینی جلوگیری می کند.

از طرفی تنها میوه انار نیست که مفید است و به دردتان می خورد؛ جوشانده پوست ریشه درخت انار کرم معده و روده را از بین می برد و برای درمان گلو درد و زخم گلو هم مفید است. برای برطرف کردن دندان درد هم می توانید از دم کرده ریشه درخت انار استفاده کنید.

برای برطرف کردن بواسیر هم باید معقد را با جوشانده پوست انار شست و شو داد.

برگ درخت انار هم خواص زیادی دارد. به طور مثال خانم هایی که عادت ماهیانه شان منظم نیست می توانند از جوشانده برگهای انار استفاده کنند. برگهای له شده انار را اگر روی پوست بگذارید خارش را از بین می برد و سوختگی پوست را درمان می کند.

گل های زیبای درخت انار بی خاصیت نیستند؛ دم کرده گل انار اسهال مزمن را برطرف می کند و دم کرده آن را اگر به صورت غرغره استفاده کنید، برای از بین بردن زخمهای دهان مفید است.

البته انار در کنار تمام این خواص، مضراتی هم دارد که باید به آن توجه کرد؛ کسانی که سرد مزاج هستند نباید در خوردن انار افراط کنند چون به گفته پزشکان طب سنتی، معده را سست کرده و باعث نفخ می شود. البته این هم راه حلی دارد و اگر سرد مزاج هستید و عاشق انار، می توانید آن را با زنجبیل بخورید تا سردی آن جبران شود.

از طرفی با اینکه جوشانده پوست درخت و پوست ریشه آن که فایده های زیادی دارد، ممکن است سرگیجه و استفراغ ایجاد کند و باید در خوردن جوشانده آن احتیاط کرد.

ازگیل شمالی

میوه دیگری که آن را معمولا در شب یلدا می‌بینید، ازگیل است. میوه ای نرم، قهوه ای رنگ و شیرین که این روزها در ظرف های پلاستیکی، میوه‌فروشی ها راتزئین می کند.

ازگیل در تمام جنگل هاى شمال ایران و همه ارتفاعات سواحل دریا و در دامنه هاى البرز، دره کرج و… عمل مى آید و با نام محلى هر منطقه شناخته مى شود.



قسمت های مورد استفاده درخت ازگیل، برگ و میوه آن است و جالب است بدانید که اسم فارسی ازگیل «اردف» و «گیل» بوده و به دلیل خاصیت‌هایش محبوبیت زیادی داشته است.

ازگیل سرشار از ویتامین های B و C، قند، تانن و سلولز و اسید سیتریک است و مقدار زیادی هیدرات کربن هم دارد. این میوه ماده ای به نام تانن دارد که بهترین دارو برای درمان عفونت های روده بزرگ است. تقویت اعصاب، درمان اسهال ساده، درمان ورم روده،معالجه زخم دهان و تورم مخاط گلو، تنظیم کار روده ها، درمان اختلال قاعدگی خانم ها، از خواصی است که ازگیل دارد. درمان کم خونی ناشی از فقر آهن؛معالجه خونریزىهاى داخلى مانند بواسیر، خونریزى رحمى هم در فهرست خواص ازگیل نوشته شده است.

جالب است بدانید که ازگیل هم مانند انار، برگ‌های مفیدی دارد؛ جوشانیده برگ ازگیل پوست های ظریف را تقویت و برفک را معالجه می کند. از طرفی غرغره کردن با جوشانده برگ ازگیل، آبسه دهان و گلو را درمان می کند و هر روز سه بار غرغره آن، برای درمان آنژین مفید است. در شب یلدا هم می توانید از میوه ازگیل استفاده کنید و هم شربت و کنسرو آن را درست کنید.

فقط یادتان باشد که هسته ازگیل به علت داشتن اسید سیانیدریک، سمی است و خوردن آن خطرناک است.

سبز و قرمز

هر میوه ای را که فراموش کنید، نباید هندوانه را در شب یلدا ازیاد ببرید.میوه ای که گفته می شود از هند آمده و در تابستان با رفع عطش شناخته می‌شود.

اما خواص بی شمارش باعث می شود که در زمستان هم پرطرفدار باشد.



هندوانه به دلیل داشتن ویتامین های Aو C،صدماتی را که در اثر استرس، استعمال دخانیات، سموم محیطی و داروها وارد می شود کاهش می‌دهد و می تواند مانع سفت و سخت شدن دیواره سرخرگ، ابتلا به سرطان (به خصوص سرطان پروستات) و امراض دوران پیری مثل آلزایمر و پارکینسون شود.

این میوه مقدار زیادی آنتی اکسیدان کاروتنوئیدی بنام لیکوپن هم دارد که به تمامی نقاط بدن رفته و رادیکال های آزاد را که باعث تخریب بسیاری از بافت های بدن می شوند، خنثی و پوست را هم در مقابل اشعه ماوراء بنفش حفظ می کند.

خطربروز بیماری های قلبی، اسپاسم راه‌های تنفسی در بیماری آسم و سرطان روده،علائم استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید با خوردن هندوانه کمتر می شود.

در واقع خوردن یک لیوان هندوانه، ۲۰درصد نیاز روزانه به ویتامینC و ۱۴ در صد نیاز روزانه به ویتامینA را تامین می کند.هندوانه از لحاظ ویتامین های گروه B نیز که برای تولید انرژی لازم هستند، غنی است و منبع خوبی از ویتامین‌هایB1،B6،B5 اسید پانتوتنیک، بیوتین، منیزیوم، پتاسیم و فیبر غذایی است. هندوانه مقدار زیادی الکترولیت سدیم و پتاسیم هم دارد که آن را از طریق عرق دفع می‌کنیم و خوردن هندوانه می تواند آنها را به بدن ما برگرداند.

این میوه خاصیت خنک‌کنندگی خاصی دارد و به همین دلیل برای درمان تب و بیماری های عفونی هم استفاده می شود.

جالب است بدانید که در طب نتروپت، خوردن هسته های هندوانه اهمیت زیادی دارد و توصیه می شود که هسته را همراه هندوانه درمخلوط کن بریزید تا با آب هندوانه خرد شوند. این کار به پاک کردن روده کمک می کند. برای افرادی که یبوست دارند، خوردن آب هندوانه به این ترتیب و آب ولرم بلافاصله بعد از آن، به صورت ناشتا بسیار مفید است.

البته خوردن هندوانه برای بعضی ها چندان مفید نیست؛ این میوه برای کسانی با معده و نیروی جنسی ضعیف زیان هایی دارد و خوردن آن برای کسانی که سرد مزاج هستند، درد مفاصل ایجاد می‌کند. مگر اینکه بعد از آن مصلح هایی چون عسل و قند خورده شود. زیاده روی در خوردن هندوانه برای طحال هم ضرر دارد.

حالا و با دانستن خواص میوه های شب یلدا، می توانید با آگاهی بیشتر آن ها را تهیه و سفره تان را رنگین تر کنید و خیالتان هم راحت باشد که کلی ویتامین به بدنتان رسانده اید!