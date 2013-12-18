مجله مهر: بیشتر از یک ماه پیش بود که رهبر معظم انقلاب در پیامی به همایش ملی «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» ، بازهم بر اهمیت موضوع جمعیت و ضرورت فرهنگ‌سازی برای اقناع نخبگان در ارتباط با نیاز کشور به افزایش جمعیت، تاکید کردند و فرمودند:«در آینده‌ نه چندان دور، یک کشور پیری خواهیم بود که علاج این بیماری پیری هم در حقیقت در دسترس نیست؛ حالا نه [ اینکه] در دسترس ما نیست، [بلکه] در دسترس هیچ کس نیست؛ یعنی امروز کشورهایی که در دنیا دچار پیری شده اند و قدرت زاد و ولد خودشان را از دست داده اند، بدُشواری میشود گفت که راه علاجی برای حل این مشکل دارند. ما هم طبعاً با همین مشکل مواجه خواهیم شد؛ و نباید بگذاریم به اینجا برسد. البته مبانی اسلامی و تفکر اسلامی در زمینه‌ ی جمعیت و افزایش جمعیت و با توجّه به وضع جغرافیای سیاسی منطقه و کشور جمهوری اسلامی، یک چیزهای روشن و واضحی است.»

در این مدت مراجع تقلید هم به این مسئله واکنش نشان داده اند. به گزارش ایسنا دیروز آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی درس خارج فقه خود را در مسجد اعظم با این موضوع آغاز کرد و گفت: «از منابع معتبر آمار گرفتم که بیان می‌کنند؛ وضع جمعیت رو به خطر می‌رود و جمعیت هرساله کم شده به طوری که زیر دو دهم رسیده که یک خطر بزرگ است.اگر همین طور جلو برود، جمعیت بسرعت کاهش پیدا کرده و نصف جمعیت سن بالایی داشته و هزینه‌های سنگین و مشکلی برای جامعه خواهد داشت و نیروهای جوان تولید کننده خیلی کم خواهد شد.»

آیت‌الله مکارم شیرازی حداقل سه فرزند را برای خانواده ایرانی ایده آل دانسته و گفت: «برای این که از این وضع نجات پیدا کنیم باید افزایش فرزند داشته باشیم به گونه‌ای که هر خانواده‌ای حداقل باید سه فرزند داشته باشد.نباید فرزندآوری را شوخی گرفت و زمانی را باید به یاد آورد که جمعیت 19 میلیون شود.»

به عقیده بسیاری کاهش جمعیت ایرانی ها براثر تبلیغات غربی درباره خطرات افزایش جمعیت، رخ داده است. آیت‌الله مکارم شیرازی هم این مسئله را تائید کرده و می گوید:«متاسفانه این آسیب بر اثر تبلیغات سوء و سیاست آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی مبنی بر عدم رشد کشورهای جهان سومی بوده است. غربی‌ها با تبلیغات خود رایگان، زنان و مردان را عقیم کرده بطوری که الان چند میلیون زن و مرد، عقیم مصنوعی در جامعه وجود دارد. متاسفانه فریب غربی‌ها را خوردیم، من علناً عرض می‌کنم طبیبی که مخفیانه این کار را انجام می‌دهد، جنایت کرده و باید تحت تعقیب قرار گیرد. تک فرزندی بلایی برای خانواده‌ها است، روانشناسان بیان می‌کنند، هرچه خانواده‌ها دارای تک فرزندی باشند، فرزند خشن و پر توقع بار می‌آید، و در آینده نیز در جامعه سرکش و خشن و مضر برای آن جامعه است. هرچه قدر فرزندآوری کم شود جامعه پیر می‌شود، و افراد مسن نیز بازدهی کم، هزینه زیادی برای جامعه و آفت بزرگ است. مساله فرزند آوری جدی است که باید به مردم برسانند و مردم را با وظیفه شرعی آشنا کرد.»

آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی مدتی پیش هم در پاسخ به استفتایی درباره افزایش جمعیت گفته بود:«در تمام مواردی که کنترل موالید سبب تغییر بافت جمعیت و ضربه زدن به مبانی مکتب اهل‌بیت‌(ع) می‌شود همه وظیفه دارند در حد توان خود جلوی این معضل را بگیرند.»

مراجع تقلید مخالف یا موافق کنترل جمعیت؟

پیش از این هم مراجع تقلید بر لزوم افزایش جمعیت کشور تاکید کرده بودند. آیت الله سبحانی مدتی پیش در این باره گفت:«بدبینی به خداوند جایز نیست و در شرایط کنونی نیز محدود کردن نسل خلاف شرع و گناه است. پزشکان نباید محدود کردن نسل را ترویج کنند و این کار به صلاح مملکت نیست و باید بدانیم که نابغه‌ها در میان همین جمعیت زیاد پیدا می‌شوند.»

این مرجع تقلید در اظهار نظری دیگر هم تاکید کرده بود:«فزونی جمعیت نه تنها ملازم با فقر نیست بلکه مایه حرکت چرخه زندگی است؛ به طوری که کشور چین با یک جمعیت یک میلیارد و دویست میلیونی زندگی آبرومندی دارد و کشورهای صنعتی را به واسطه فراوانی تولیدات خود به مخاطره افکنده است.»

آیت‌الله‌ صافی گلپایگانی هم در پاسخ به استفتایی در این مورد پاسخ داد:«در اسلام و تعالیم سازنده آن که همه جوانب حیات بشر را شامل است،‌ داشتن اولاد و فرزندان متعدد مورد تشویق و ترغیب است و تا حدی تاکید شده است که حضرت رسول اکرم‌(ص) به کثرت امت خود بر امم دیگر مباهاتی می‌فرماید؛ ثواب‌هایی که در تولید مثل و تربیت اولاد برای پدر و مادر مقرر شده است، به قدری جالب و عظیم است که سزاوار نیست والدین با جلوگیری در بارداری، از این همه ثواب خود را محروم سازند و آن را کنترل نمایند. »

آیت‌الله نوری‌همدانی هم همین نظر را دارد و می گوید:«در چنین شرایطی وظیفه پیروان اهل‌بیت‌(ع) این است که با رعایت موازین شرعی و مقررات حکومت اسلامی، از امکانات خود استفاده نمایند و اجازه ندهند چنین امری واقع شود و مسئولان و رسانه‌ها و دانشمندان وظیفه دارند مردم را آگاه نمایند و خطر آن را برای مردم توضیح دهند.»

این در حالی است که دکتر علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت و درمان و وزیر سابق بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در واقع بحث کنترل جمعیت در زمان وزارت او مطرح و اجرا شد، درباره نظر مراجع تقلید در این زمینه گفته بود:«من به عنوان یک مسلمان روی این مسئله حساس هستم و هنگام ارائه طرح قانون کنترل جمعیت بارها و بارها خدمت مراجع رسیدم . در این رابطه باید توضیح دهم که شرع مقدس درباره کنترل جمعیت هیچ ایرادی نگرفته است و نباید این مسئله را دستاویز برای رسیدن به افزایش جمعیت قرارداد. مراجع تقلید هیچ مخالفتی با کنترل جمعیت ندارند. من در مورد کنترل جمعیت به امام خمینی رحمه الله علیه نامه ای نوشتم. در آن زمان مقام معظم رهبری رییس جمهور بودند وآیت الله رفسنجانی رییس مجلس که این نامه به سمع و نظر آنها هم رسید و هیچ کدام نظری مخالف با کنترل جمعیت نداشتند. حتی به یاد می آورم که امام در پاسخ به نامه نوشتند که مسئله تنظیم خانواده و کنترل جمعیت مهم است و باید این مهم را در رسانه ها و مراکز علمی مطرح کرد و اشاعه داد. در واقع ایشان برای اجرای این قانون چراغ سبز نشان دادند. »