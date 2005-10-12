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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۳

ضرب الاجل سه روزه مجلس به دولت براي ثبات بازار ميوه، مرغ و حبوبات

ضرب الاجل سه روزه مجلس به دولت براي ثبات بازار ميوه، مرغ و حبوبات

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از ضرب الاجل سه روزه مجلس به دولت براي ايجاد ثبات در بازار ميوه ، مرغ و حبوبات به منظور جلوگيري از گراني آنها خبر داد.

سيد جلال حسيني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به حضور وزاري اقتصاد و كشاورزي و يكي از معاونين وزارت بازرگاني در كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مقامات دولتي تاخير در عرضه به موقع ميوه، مرغ و حبوبات به بازار از محل ذخيره سازي و آغاز ماه مبارك رمضان را علت گراني شدن مقطعي آنها در چند روز گذشته اعلام كردند.

وي به نقل از مقامات دولتي اعلام كرد كه ذخيره سازي ميوه و ساير اقلام به نحوه كافي در كشور وجود دارد ولي ناهماهنگي در عرضه آن، موجب اختلال در بازار ميوه وساير اقلام شده است.

حسيني تصريح كرد: در اين جلسه مقرر شد كه ظرف  سه روزآينده ميوه ، مرغ و ساير اقلام به ميادين تره بار براي ساماندهي اين بازار عرضه شود.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس ضرب الاجل سه روزه مجلس به دولت براي ايجاد ثبات در بازار ميوه و برخي اقلام ديگر را يادآور شد و گفت: در غير اين صورت، طرحي در اين كميسيون درحال بررسي است كه براساس آن، واحدهاي توليدي جديدي بر مبناي صادرات ايجاد خواهند شد تا در شرايط حساس از نابساماني بازار ميوه و تره بار جلوگيري كنند.

وي قانع شدن كميسيون اقتصادي مجلس از توضيحات مقامات دولتي در خصوص گراني هاي اخير را بستگي به اقدامات دولت ظرف سه روز آينده عنوان كرد.
کد مطلب 240589

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