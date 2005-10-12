ضرب الاجل سه روزه مجلس به دولت براي ثبات بازار ميوه، مرغ و حبوبات

وي به نقل از مقامات دولتي اعلام كرد كه ذخيره سازي ميوه و ساير اقلام به نحوه كافي در كشور وجود دارد ولي ناهماهنگي در عرضه آن، موجب اختلال در بازار ميوه وساير اقلام شده است.
حسيني تصريح كرد: در اين جلسه مقرر شد كه ظرف سه روزآينده ميوه ، مرغ و ساير اقلام به ميادين تره بار براي ساماندهي اين بازار عرضه شود.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس ضرب الاجل سه روزه مجلس به دولت براي ايجاد ثبات در بازار ميوه و برخي اقلام ديگر را يادآور شد و گفت: در غير اين صورت، طرحي در اين كميسيون درحال بررسي است كه براساس آن، واحدهاي توليدي جديدي بر مبناي صادرات ايجاد خواهند شد تا در شرايط حساس از نابساماني بازار ميوه و تره بار جلوگيري كنند.
وي قانع شدن كميسيون اقتصادي مجلس از توضيحات مقامات دولتي در خصوص گراني هاي اخير را بستگي به اقدامات دولت ظرف سه روز آينده عنوان كرد.
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