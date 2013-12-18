ایرنا: ˈساعت هشت صبح 15 آذر 91، طی یک حادثه دلخراش آتش سوزی در کلاس درس مدرسه ابتدایی روستای شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر، 29 دانش آموز دچار سوختگی شدند که بلافاصله اقدامات اولیه درمانی برای آنان صورت گرفت.ˈ

درمان و آموزش پزشکی ، دکتر ˈمحمود رضا محققˈ افزود: علت تاخیر درمان این کودکان تامین نشدن منابع مالی آن بوده است اما مقرر شد 13 نفر از این کودکان از روز شنبه در بیمارستان حضرت فاطمه دانشگاه علوم پزشکی ایران بستری و روند درمانی آنان آغاز شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود به دلیل عمیق بودن سوختگی های این عزیزان روند درمانی شان پنج تا شش سال به طول بینجامد.

معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه بودجه درمان این کودکان فعلا به صورت علی الحساب از سوی معاونت درمان به دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت خواهد شد، گفت: هزینه درمان این کودکان پنج تا شش میلیارد تومان خواهد بود ولی تاکنون هیچ بودجه ای برای درمان به وزارت بهداشت تعلق نگرفته ولی قرار است، دولت تا پایان امسال بودجه درمان آنان را تامین کند.

محقق افزود: شاید لازم باشد بر روی هر یک از این کودکان حدود 10تا 13 عمل جراحی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: جلسه ای با مسئولان آموزش و پرورش در این خصوص داشته ایم و مقرر شده آنان مصوبه هزینه های درمان را از دولت بگیرند، فعلاً فقط گفتگو و تفاهمی شفاهی با ˈعلی اصغر فانیˈ وزیر آموزش و پرورش در این خصوص داشته ایم.

معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: پیشنهاد ما پرداخت سالانه 1.5 میلیارد تومان برای درمان این دانش آموزان بود که تنها 40 درصد از آن تصویب شده است.

محقق خاطرنشان کرد: جراحی ترمیمی در سوختگی های شدید ممکن است چهره را بطور دقیق به شکل اول برنگرداند البته این کودکان ترمیم مفاصل صورت هم نیاز دارند که در پایان مراحل درمان، وضعیت چهره این دانش آموزان بهبود قابل توجهی پیدا خواهد کرد.