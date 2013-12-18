همسر و فرزند سراج در مراسم تجلیلش/عکس

مراسم تجلیل از حسام الدین سراج در فرهنگسرای ابن سینای تهران برگزار شد. در این مراسم که پرده عشاق نام داشت، از حسام الدین سراج به دلیل آلبوم عاشورایی «وداع»، تقدیر و تشکر شد.