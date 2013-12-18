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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

همسر و فرزند سراج در مراسم تجلیلش/عکس

همسر و فرزند سراج در مراسم تجلیلش/عکس

مراسم تجلیل از حسام الدین سراج در فرهنگسرای ابن سینای تهران برگزار شد. در این مراسم که پرده عشاق نام داشت، از حسام الدین سراج به دلیل آلبوم عاشورایی «وداع»، تقدیر و تشکر شد. 

مجله مهر: حجت الاسلام شهاب مرادی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همسر و فرزند حسام الدین سراج هم حضور داشتند.

همسر و فرزند حسام الدین سراج

همسر سراج که به روی سن دعوت شده بود، دست او را بوسید

کد مطلب 2405895

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