دستگیری عامل شلیک کاتیوشا به کربلا

تسنیم: منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: "دستگاههای امنیتی عراق پس از اصابت چهار موشک کاتیوشا به مناطق مختلف کربلا در شب گذشته تدابیر امنیتی ویژه ای را به عمل آوردند و موفق شدند تا با استفاده از اطلاعات امنیتی دقیق کلیه عاملان این حمله تروریستی را پس از مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر کنند."
یک فروند از موشک ها به خیابان احمد الوائلی در منطقه باب بغداد اصابت کرده است و باقی آنان به نزدیکی یکی از ایستهای بازرسی ارتش اصابت کردهاند.
منابع امنیتی تاکید کردند که این حمله تروریستی به دلیل اصابت موشکهای کاتیوشا به مناطق غیرمسکونی هیچ گونه تلفات جانی و خسارتهای مالی درپی نداشته است.
عبدالرحمن ابورغیف رئیس عملیات نینوی اعلام کرد: خودروها و نیروهای امنیتی جهت حفظ امنیت زائران آنان را تا هنگام خروج از مرزهای استان نینوی همراهی می کنند.
منابع امنیتی عراق اعلام کردند که موفق شدهاند تا با استفاده از اطلاعات امنیتی به سرعت عاملان شلیک کاتیوشا به سوی کربلا را شناسایی و دستگیر کنند.
تسنیم: منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: "دستگاههای امنیتی عراق پس از اصابت چهار موشک کاتیوشا به مناطق مختلف کربلا در شب گذشته تدابیر امنیتی ویژه ای را به عمل آوردند و موفق شدند تا با استفاده از اطلاعات امنیتی دقیق کلیه عاملان این حمله تروریستی را پس از مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر کنند."
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