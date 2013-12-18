خبرآنلاین: سید حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان با بیان این که سقوط نرخ باروری در کشور به 1.8 تبعات خطرناکی در پی دارد، اجرای سیاستگذاریهای جدید جمعیتی را ضروری دانست.
او گفت: براساس آخرین سرشماری انجام شده در سال 90 نرخ کلی باروری در کشور به 1.8 سقوط کرده است و ضرورت دارد در این خصوص تدابیری اندیشیده شود.
مهمترین اظهارات وزیر بهداشت در جدول زیر آمده است:
|موضوع
|شرح اظهار نظر
|علت کاهش نرخ باروری
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- تا قبل از دهه 50 سیاست های جمعیتی کشور مبنی بر کاهش موالید بود و سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور، کافی دانستن دو بچه را ترویج و تبلیغ می کردند.
- بعد از انقلاب اسلامی و تغییرات سیاسی و مدیریتی در کشور طبیعی بود که سیاست های افزایش جمعیت در دستور کار بخش های مرتبط با این موضوع قرار گیرد به نحوی که در دهه 60 شاهد رشد 3 درصدی جمعیت کشور بودیم و این موضوع سیاستگزاران بهداشتی کشور را بر آن داشت که به منظور کاهش موارد مرگ و میر در کشور سیاست کاهش آهنگ رشد جمعیت و کاهش و تحدید موالید را در پیش بگیرند. بنابراین در ابتدای دهه 70 قانون تنظیم خانواده تصویب شد که در پی اجرای این قانون شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت به کمتر از 1.2 بودیم.
- در حال حاضر و براساس آخرین سرشماری نفوس صورت گرفته در سال 90 نرخ باروری کلی در کشور به 1.8 سقوط کرده است که این مساله، تبعات خطرناکی را در پی دارد.
- برخی از افراد صحیح نبودن رشد موالید در کشور به دلیل عدم رشد اقتصادی را اعلام می کنند که درست است ، ما با مشکلات متعددی مواجه هستیم اما نیل به سمت پیر شدن جمعیت مقرون به صرفه نیست.
|اجرای سیاستهای جمعیتی
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- اجرای سیاستهای جدید جمعیتی در کشور ضروری است و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که «وجود نخبگان، نیاز ضروری نسل آینده است»، در اجرای موفق سیاست های جدید جمعیتی توجه به فرهنگسازی و قانع کردن مردم ضروری است.
- اجرای سیاست های جدید جمعیتی فقط بر عهده وزارت بهداشت نیست، سیاست های جدید جمعیتی برنامهای فرابخشی است و ضرورت دارد همه دستگاهها، وزارتخانهها، حوزههای علمیه و مراکز فرهنگی در این خصوص همکاری کند.
- باید در این زمینه نظرات افرادی که نسبت به افزایش جمعیت در کشور انتقاد دارند را نیز شنید و مورد توجه قرار داد.
- در اجرای سیاستهای جدید جمعیتی باید مراقب باشیم که اتخاذ این سیاست موجب تخریب ساختار خدماتی به خانواده ها نشود در غیر این صورت مشکلات مضاعف خواهد شد.
|نرخ باروری در استانهای مختلف
|- دلایل کاهش جمعیت نیز در استان ها تفاوت دارد، در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای جدید جمعیتی، پیچیدن نسخه واحد برای کل کشور علمی و منطقی نیست.
|تبعات کاهش جمعیت
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- در مورد سیاست های جدید جمعیتی باید مردم را عمیق تر آگاه و قانع کرد تا به آینده امیدوار باشند و البته نیاز است که سیاست های حمایتی هم در این خصوص وجود داشته باشد و در این زمینه باید به حمایت از مادران در دوره بارداری و زایمان کمک کنیم.
- با توجه به شاغل بودن بسیاری از زنان در کشور ، ایجاد امنیت شغلی برای زنان شاغل و باردار ضروری است و باید مادران را در شرایط بارداری و پس از زایمان حمایت کرد.
- باید همکاران حوزه بهداشت را متقاعد کنیم که این برنامه از قالب شکلی به قالب عملی گرایش پیدا کند و همه متوجه شوند که اجرای سیاست های جدید جمعیتی به نفع کشور است.
پرهزینه بودن فرزند حاصل تغییر سبک زندگی است
همچنین آیت الله سید رضا تقوی در اولین کنگره اخلاق تولید مثل در جهرم گفت: یکی از مسائلی که توجه اندیشمندان و صاحبنظران را به خود جلب کرده و از مهم ترین چالش های جهان امروز به شمار می آید مسئله جمعیت است.
مشاور مقام معظم رهبری در ادامه افزود: البته این موضوع نه تنها در جهان ما که شمار نفوس آن در حال حاضر از مرز 7 میلیارد تن گذشته است بلکه در طول تاریخ نیز مدنظر بوده است به نحوی که چهره های متفکر و مشهوری چون افلاطون و ارسطو عقیده داشتند که شمار مردم نه آنقدر اندک باشد که استقلال سیاسی و اقتصادی جامعه را به خطر اندازد و نه آن اندازه زیاد که اصول حکومت دموکراتیک کشور را متزلزل کند پس مسئله جمعیت دغدغه تاریخی برای همه اندیشمندان و متفکران است.
مهمترین اظهارات او بدین شرح است:
- ابن خلدون یکی از اندیشمندانی است که در این رابطه مطالبی دارد و در طول تاریخ وقتی نظرات را دنبال می کنیم می بینیم که مسئله جمعیت، مسئله بسیار مهمی بود و مربوط به زمان ما نیست.
- جمعیت یکی از ارکان اقتدار هر نظامی است و با امکانات موجود بشری رابطه ای مستقیم دارد پس ضرورت دارد که مسئله جمعیت را مورد توجه ویژه قرار دهیم تا بتوانیم جمعیت را در حد معقول و متناسبی قرار دهیم.
- زن امروز هویت خود را در استقلال تحصیل و اولویت حضور خود را نه در خانه بلکه در اجتماع می بیند و در واقع گسترش آموزش عالی به ویژه برای زنان، سن ازدواج را بالا برده است اینها عواملی است که باید در حوزه فرهنگ به آنها توجه کرد.
- پرهزینه بودن فرزند که حاصل تغییر سبک زندگی است و سایر مسائل اقتصادی در این زمینه نقش دارد که باید موضوع اقتصاد در این رابطه مورد توجه قرار گیرد.
- شهرنشینی و مهاجرت به شهرها، ازدواج و طلاق نیز در این خصوص موثرند.همچنین در رابطه با مسایل جمعیتی به سیاست هایی که قدرتمندان جهانی در ارتباط با منافع خود اتخاذ می کند و باورها و آموزه های دینی که وجود دارد اشاره کرد.
- وضعیت امروز جمعیت ما رو به کاهش است و سیاست های نادرست گذشته شیب جمعیت را به پیری سوق داده است . تا جایی که رهبر معظم انقلاب در بجنورد فرمودند مسئله تحدید نسل است که از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد اما نشد. مسئولان کشور در این اشتباه سهیم هستند نسل جوان را باید حفظ کرد و اگر با این روند کنونی پیش برویم جمعیت کشور پیر خواهد شد.
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