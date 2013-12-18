- تا قبل از دهه 50 سیاست های جمعیتی کشور مبنی بر کاهش موالید بود و سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور، کافی دانستن دو بچه را ترویج و تبلیغ می کردند.

- بعد از انقلاب اسلامی و تغییرات سیاسی و مدیریتی در کشور طبیعی بود که سیاست های افزایش جمعیت در دستور کار بخش های مرتبط با این موضوع قرار گیرد به نحوی که در دهه 60 شاهد رشد 3 درصدی جمعیت کشور بودیم و این موضوع سیاستگزاران بهداشتی کشور را بر آن داشت که به منظور کاهش موارد مرگ و میر در کشور سیاست کاهش آهنگ رشد جمعیت و کاهش و تحدید موالید را در پیش بگیرند. بنابراین در ابتدای دهه 70 قانون تنظیم خانواده تصویب شد که در پی اجرای این قانون شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت به کمتر از 1.2 بودیم.

- در حال حاضر و براساس آخرین سرشماری نفوس صورت گرفته در سال 90 نرخ باروری کلی در کشور به 1.8 سقوط کرده است که این مساله، تبعات خطرناکی را در پی دارد.

- برخی از افراد صحیح نبودن رشد موالید در کشور به دلیل عدم رشد اقتصادی را اعلام می کنند که درست است ، ما با مشکلات متعددی مواجه هستیم اما نیل به سمت پیر شدن جمعیت مقرون به صرفه نیست.