طراحی لباس فرم برای کارمندان و دانشجویان

فارس: وی درباره طرح عفاف و حجاب در کشور افزود: این طرح یک قانون است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و به یک سری از دستگاه‌های ذیربط واگذار شده است و نهایتاً از وزارت کشور در خواست کرده‌اند که این طرح را پیگیری کنند.

میرباقری درباره نظر رئیس جمهور در خصوص طرح عفاف و حجاب اظهار داشت: اعمال نظری که رئیس جمهور در خصوص این طرح کرده است این بود که طرح عفاف و حجاب در یک ایستگاه آخر نماند و خلاصه نشود بلکه این طرح چند ایستگاه قبل دارد که این ایستگاه‌ها کارهای مختلف تبلیغاتی، فرهنگی، آموزشی است که باید به سرانجام برسد.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی افزود: با مجلس و هیئت دولت مذاکرات و جلساتی در خصوص این طرح داشته‌ایم که همه به توافق رسیدند این طرح با قوت و قدرت بیشتری البته در مسیر بسیار صحیح‌تری پیش رود.