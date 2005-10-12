به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نقد جدي داريم// اختلاف نظر نمايندگان به معناي تقابل اصولگرايان با دولت نيست// هنوز معلوم نيست لاريجاني رييس شوراي هماهنگي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، باهنر در حاشيه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس، در جمع خبرنگاران افزود: منتظر گزارشات كامل تر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم، اما تاكنون فقط نام شعبه اي كه چنين وامي را ناحق پرداخت كرده، اعلام شده و نام متهم يا اطلاعات ديگر اين پرونده مخفي مانده كه در اين زمينه نيز به ستاد مذكور نقد جدي وارد است.

وي ادامه داد: اميدوارم اخبار اميدواركننده اي به ملت ارايه شود، در غير اينصورت اگر خبرها در همين محدوده باشد، تاسف بر انگيز است.

نايب رييس مجلس درباره لايحه اي كه براي جبران كسري يارانه واردات بنزين از صندوق ذخيره ارزي برداشت كند، گفت: دولت ماده 2 اين لايحه درباره آزاد كردن بنزين وارداتي و كارتي كردن بنزين توليد داخل را حذف كرده است.

باهنر علت اين مساله را نيازمندي تصويب آن به اصلاح قانون برنامه توسعه كشور عنوان كرد و متذكر شد كه مجلس آن را به دولت بازگردانده بود.

وي ادامه داد: دولت در تداوم اين اصلاح، لايحه اي را درباره تامين پول مورد نياز براي خريد گندم و بنزين تا پايان سال جاري تصويب كرد و سياست هاي بعدي درباره ديگر فرآورده هاي نيز به تنظيم لايحه ديگري موكول شد كه ما هنوز آن را تحويل گرفته ايم.

نماينده كرمان به رشد 10 درصدي مصرف برق و بنزين در كشور اشاره كرد و با غير طبيعي توصيف كردن اين رشد، افزود: چنانچه اين رشد مصرف در جهت توسعه اقتصادي باشد، قابل قبول است، اما اگر رشد در مصرف باشد، بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.

باهنر گفت : پيشنهاد دولت اين بود كه سهميه قابل قبولي براي هر خودرو در نظر گرفته شود و مصرف مازاد بر اين سهميه به قيمت آزاد محاسبه شود.

وي در پاسخ به سوالي درباره رياست علي لاريجاني در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي و امكان تبديل شدن اين شورا به جرياني فراگير، نيز گفت: هنوز مشخص نيست كه آقاي لاريجاني رييس شوراي هماهنگي باشد يا نه، اما اين مساله قطعا به معناي شاخه شاخه شدن شورا نيست و هنوز هم منسجم ترين گروه سياسي در جامعه نيروهاي اصولگرا و شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي است.

باهنر همچنين درباره تنظيم اساسنامه جديد براي شوراي مذكور گفت: هيچ تغيير عمده اي در شورا ايجاد نخواهد شد، بلكه فقط كارها هماهنگ تر از گذشته پيش مي رود پس از هر انتخاباتي، بازنگري جديدي براي تعيين نقاط قوت و ضعف لازم است.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم در پاسخ به سوالي مبني بر واگذاري مسوليت پرونده هسته اي كشورمان به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم گفت: موضوعات نبايد با هم خلط شوند.

باهنر ادامه داد: در دولت قبلي مسئوليت تيم مذاكره كننده از سوي مقام معظم رهبري و رييس جمهوري به آقاي روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي سپرده شده بود و حالا ممكن است در دولت جديد اين مسئوليت به هر شخص حقيقي ديگري واگذار شود.

وي اضافه كرد: ممكن است مسئوليت پيگيري مساله هسته اي به شخص آقاي هاشمي رفسنجاني سپرده شود، اما از آنجا كه در حيطه وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست، به اين مجمع واگذار نخواهد شد.

نماينده كرمان همچنين در واكنش به برخي اظهارات مبني بر ايجاد اختلاف ميان اصولگرايان دولت و مجلس با توجه به رد لوايح دولت توسط نهاد قانونگذاري اظهار داشت: اختلاف نظرهاي كارشناسي در مورد سياست هاي كلان اقتصادي به هيچ وجه به معناي مقابله كردن دو بخش از اصولگرايان با همديگر نيست كه برخي با خوشحالي از تفرقه و جدايي اصولگرايان سخن بگويند.

باهنر تاكيد كرد: معدل حركت مجلس با دولت كاملا همسو و همگرا بود و در جهت تقويت يكديگر است.

وي درباره انتقاداتي كه نسبت به ضعف عملكرد نظارتي مجلس وجود دارد، گفت: چنين واژه هايي بار كيفي دارد؛ يعني اينكه اگر نظارت فعلي را نسبت به ايده آلها ببينيم، ضعف عملكرد طبيعي است، اما در مقايسه با عملكرد مجالس گذشته، مجلس هفتم بسيار خوب و كارنامه قابل دفاعي از خود به جا گذاشته است.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم در خصوص عملكرد مجلس نسبت به موج گراني هاي ماه رمضان اظهار داشت: مجلس مسئوليت اجرايي در اين زمينه ندارد.

باهنر در عين حال گفت كه نمايندگان ملت نسبت به گراني هاي بي رويه حساسيت بالايي دارند و از وزرا سوال مي كنند و توضيح مي خواهند، اما برخي از گراني ها ساختاري است.

اين نماينده، مسايل اخير در حوزه بازار بورس و سيمان را از جمله مواردي دانست كه به برخي سياست هاي نادرست و لازم الاصلاح مربوط مي شوند و ادامه داد: بايد اقدام عاجلي صورت گيرد تا بازار تحت تاثير امواج رواني قرار نگيرد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره انتقاد طهماسب مظاهري قائم مقام وزير اقتصاد و دارايي درباره قانون تثبيت قيمت ها گفت: ما از ابتدا اين واژه را براي اين قانون قبول نداشتيم و صرفا افزايش قيمت بعضي كالاها كه در انحصار دولت بود و طبق روال عرف هر ساله افزايش مي يافت را در سال 1384 ممنوع كرديم.

باهنر افزود: اين قانون كه فقط شامل 9 قلم كالا و خدمات اساسي مي شد، اثر رواني زيادي روي هزينه سبد خانوار داشت و در همان قانون هم اعلام كرديم كه شش ماهه دوم سال براي تعيين تكليف در سالهاي بعدي گفت و گو كنيم تا باعث شود مجموعا تورم را كنترل كنيم.

وي در پايان تصريح كرد: البته به صفر رساندن تورم ممكن نيست و برخي مسايل مقطعي و سياست ها و حتي شايعات روي بالا و پايين رفتن آنها تاثير دارد، اما مهم ثبات بازار و تحت تاثير قرار نگرفتن بازار است.