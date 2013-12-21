نتانیاهو رایانه ندارد!

فارس: ساعتی پس از افشای جاسوسی آمریکا و انگلیس از نزدیکترین متحد خود یعنی رژیمصهیونیستی، تلویزیون اسرائیل گزارشی پخش کرده است از اقدامات امنیتی که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم از بیم جاسوسی توسط سرویسهای اطلاعاتی خارجی، انجام میدهد.
دیروز بخش تازهای از اسناد «ادوارد اسنودن» افشاگر آمریکایی منتشر شد. این اسناد نشان میدهد سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا ایمیلها و تماسهای تلفنی نتانیاهو، «ایهود اولمرت» نخستوزیر سابق و «ایهود باراک» وزیر جنگ سابق رژیمصهیونیستی را رصد و شنود کردهاند.
کانال 2 تلویزیون اسرائیل در برنامهای که شب گذشته پخش کرد، گزارش داده که نتانیاهو در دفتر کار خود هیچ رایانهای ندارد و ایمیلی هم ارسال نمیکند. بنا بر این گزارش، نتانیاهو خط تلفن شخصیای نیز در دفتر کار خود ندارد.
کانال 10 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده است که نتانیاهو همچنین زمانی که در مورد موضوعات مهم و حساس بحث میکند، به جای استفاده از کلمات، از ایما و اشاره استفاده میکند تا بلکه از جاسوسی سرویسهای اطلاعاتی خارجی جلوگیری کند.
نخستوزیر رژیمصهیونیستی برای آنکه اطمینان یابد به هیچ وجه مورد جاسوسی قرار نمیگیرد، بحثهای بسیار حساس خود را در دفاتر موساد انجام میدهد.
دستیاران نتانیاهو هم به تلویزیون اسرائیل گفتهاند او برخی اوقات برای اشاره به موضوعات خاص، از زبان رمز و کد استفاده میکند و حتی اگر طرف مقابل معنی این کدها را نفهمد، او حاضر به بیان معانی آنها نمیشود.
کانال عبری تلویزیون اسرائیل هم مدعی شده است که نتانیاهو همواره به این فرض که تحت جاسوسی و نظارت قرار دارد، فعالیت میکرده و بسیار «محتاط» بوده است.
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