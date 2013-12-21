ایسنا: به دنبال رفع تحریم صنعت خودرو و برگزاری کنفرانس بین‌المللی صنعت خودرو، برخی خودروسازان خارجی مذاکره برای حضور در صنعت خودروی ایران را آغاز کرده‌اند.

براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، در حدود یک ماهه اخیر نشست‌های مشترکی بین شرکت‌های پژو و رنو با خودروسازان داخلی برای بررسی چگونگی آغاز مجدد همکاری‌های مشترک برگزار شده و همچنان نیز ادامه دارد.

علاوه بر ‌آن خودروسازانی از کشورهای کره جنوبی و چین نیز علاقه‌مند به همکاری با صنعت خودروی ایران بوده و مذاکراتی را در این زمینه برگزار کرده‌اند.

براساس اخبار به دست آمده مذاکرات خودروسازان خارجی با خودروسازان ایرانی همچنان ادامه داشته و به نتایج مثبتی منجر شده است.

در این مذاکرات خودروسازان ایرانی بر ضرورت تولید خودروهای روز در داخل کشور، داخلی‌سازی و همچنین مطرح شدن ایران به عنوان پایگاه تولید و همچنین صادرات محصولات جدید تاکید کرده‌اند.

یک مقام آگاه در صنعت خودرو با مثبت ارزیابی کردن این مذاکرات می‌گوید که رنو با جدیت به دنبال فعالیت در ایران بوده و پژو نیز در حال بسترسازی برای بازگشت به ایران است.

به گفته وی مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و خودروسازان خارجی تمایل زیادی برای حضور در ایران دارند. در مقابل خودروسازان ایرانی نیز تولید خودروهای روز، داخلی سازی و صادرات را به عنوان شروط خود برای همکاری با خودروسازان خارجی مطرح کرده‌اند.