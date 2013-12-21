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سالاد ژله ای انار و گیلاس و توت فرنگی

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مواد لازم:

• 2 بسته ژله توت فرنگی

• 2 فنجان آب انار، جوشیده

• 2 فنجان مخلوط توت فرنگی و گیلاس

دستور تهیه:

در کاسه ای، آب انار جوشیده را با پودر ژله مخلوط کنید تا کاملاً پودر ژله در آن حل شود. بگذارید 10 دقیقه سرد شود. سپس در یخچال بگذارید تا کمی سفت شود. سپس قالبی را آماده کنید و میوه ها را در آن بریزید و با قاشق ژله را اضافه کنید. سپس بگذارید در یخچال کاملاً ببندد. بعد از قالب درآورده و سرو کنید.



تارت انار و شکلات

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مواد لازم برای خمیر تارت بادامی

• یک و نیم فنجان (150 گرم) آرد معمولی

• نیم فنجان بادام خرد شده

• ربع قاشق چایخوری نمک

• 2 قاشق غذاخوری شکر ریزدانه

• 8 قاشق غذاخوری کره

• 1 عدد تخم مرغ بزرگ

• 2 قاشق غذاخوری آب سرد

در کاسه بزرگی، آرد، بادام، نمک و شکر را مخلوط کنید. کره را اضافه کنید و خوب با دستانتان مخلوط کنید. تخم مرغ و آب را اضافه کنید تا خمیر خودش را بگیرد. سپس خمیر را در قالب تارت ریخته و خوب فشار دهید. باید تارت در همه قسمت ها ضخامت یکسان داشته باشد. سپس نیم ساعت آن را در یخچال بگذارید تا سفت شود. فر را بگذارید در دمای 180 درجه سانتیگراد گرم شود. نان تارت را 15 دقیقه در فر بپزید تا رنگ بگیرد و سفت و ترد شود.

مواد لازم برای داخل تارت:

• 340 گرم شکلات، خرد شده

• 1 فنجان خامه پرچرب

• 2 عدد تخم مرغ بزرگ

• 3 قاشق غذاخوری شکر ریزدانه

• 1 قاشق غذاخوری آرد معمولی

• یک چهارم قاشق چایخوری نمک

وقتی که نان تارت دارد می پزد، شکلات و خامه پرچرب را روی شعله متوسط حرارت دهید و شکلات را آب کنید و دائماً هم بزنید. وقتی بافت یکنواختی پیدا کرد، شعله را خاموش کنید و تخم مرغ ها، شکر، آرد و نمک را اضافه کنید. مخلوط شکلات را روی نان تارت بریزید و دوباره به داخل فر برگردانید تا نیم ساعت دیگر بپزد.

مواد لازم برای تزئین اناری

• 2 فنجان آب انار

• 3 قاشق غذاخوری شکر ریزدانه

• انار تازه برای تزئین

در ماهیتابه کوچکی روی شعله متوسط، آب انار و شکر را مخلوط کنید. حدود 20 تا 25 دقیقه حرارت دهید تا به اندازه نیم فنجان تقلیل یابد و غلیظ و شربت مانند شود. سپس از روی شعله بردارید. وقتی پخت تارت در فر تمام شد و کمی سرد شد، شربت انار را بطور مساوی روی تارت بریزید و با دانه های انار تزئین کنید. بگذارید تارت در دمای اتاق سرد شود و شربت روی آن سفت شود. برای سرو کردن می توانید از خامه هم استفاده کنید.

ترین انار و کران بری

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مواد لازم:

• 200 گرم کران بری (یا آلبالو)

• سه چهارم فنجان شکر

• 2 فنجان آب انار

• 1 چوب دارچین

• 2 عدد دانه فلفل سیاه

• 2 باریکه بلند پوست پرتقال

• 3 بسته (6 قاشق چایخوری) ژلاتین

کران بری ها را با ربع فنجان شکر در مخلوط کن بریزید و مخلوط کنید تا تکه تکه شوند و آب بیندازند. سپس بگذارید 20 دقیقه بمانند تا خیس بخورند. در همین حین، نیم فنجان شکر باقیمانده را با یک و نیم فنجان آب انار، دارچین، دانه های فلفل، پوست پرتقال و کمی نمک در ماهیتابه ای روی شعله متوسط مخلوط کنید و بگذارید نیمجوش شود. دائماً هم بزنید تا شکر حل شود. سپس از روی شعله بردارید و بگذارید 20 دقیقه بماند. سپس چوب دارچین، دانه های فلفل و پوست پرتقال را از آن جدا کنید.

نیم فنجان آب انار باقیمانده را با یک چهارم فنجان آب در کاسه ای بریزید و ژلاتین را روی آن بپاشید. بگذارید کنار 5 دقیقه بماند و هم نزنید تا ژلاتین نرم شود. سپس آب انار را به مخلوط ژلاتین اضافه کنید و هم بزنید تا ژلاتین حل شود.

لایه نازکی از مخلوط کران بری را در قالب مستطیلی بریزید و به اندازه کافی رویش از مخلوط ژلاتینی بریزید تا رویش را کاملاً بگیرد (حدود سه چهارم فنجان). بعد نیم ساعت در یخچال بگذارید تا شروع به بستن کند. در همین حین بقیه کران بری ها را به مخلوط باقیمانده ژلاتین اضافه کنید و کنار بگذارید. وقتی لایه زیرین در یخچال بسته شد، بقیه ژلاتین را به آن اضافه کنید و دوباره در یخچال بگذارید تا کاملاً ببندد که حد اقل 2 ساعت طول می کشد. برای سرو کردن این ترین، با چاقو آن را از قالب جدا کنید و روی بشقاب مناسبی برگردانید. (قبل از سرو کردن قالب را در آب ولرم بگذارید تا ژلاتین نرم شود و راحت از قالب دربیاید). سپس با پوست پرتقال رنده شده تزئین کنید.

