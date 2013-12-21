تکذیب مرگ در غسالخانه

مهر: چندی قبل خبری در فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعا شده بود، دو نفر با مشاهده صحنه زنده شدن مرده ای در غسالخانه دچار وحشت شده و یکی از آنها به خاطر سکته قلبی و دیگری به دلیل ضربه مغزی جان خود را از دست داده اند.

یکی از این سایتها مدعی شده، فردی به خاطر بی خوابی نزد رمالی رفته که مرد رمال به او می گوید برای درمان بی خوابی باید از سوی مرده شوری، شسته شود. این فرد برای اجرای دستور مرد رمال سراغ مرده شوری رفته که در همین هنگام، مرده ای را به غسالخانه منتقل کرده و در حین شستشوی مرده، مرد بی خواب از جای خود بلند شده و باعث وحشت بستگان فرد متوفی شد. در جریان فرار خانواده فرد متوفی ، یکی از آنها دچار ضربه مغزی شده و فرد دیگر نیز دچار سکته قلبی شد.

سرهنگ هادی مصطفایی رئیس پلیس مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی در این باره به خبرنگار مهر گفت: پس از انتشار این خبر، موضوع از سوی پلیس آگاهی مورد بررسی قرار گرفت اما هیچ گزارشی در این خصوص به پلیس اعلام نشده است.

وی افزود: در این روایات از استانهای مختلفی نام برده شده بود که تحقیقات در این استانها به صورت ویژه انجام شد اما در هیچ از کدام از شهرهای این استانهای موردی مشابه گزارش نشده بود.