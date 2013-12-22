پایگاه خبری آتش نشانی: ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با اطلاع از وقوع این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 64، 88، 58 و گروه نجات 16 را با دودستگاه خودروی نردبان آتش نشانی، یک دستگاه خودروی حامل دستگاه تنفسی و همچنین یک تشک نجات، ساعت 00:01 دقیقه بامداد امروز به محل آتش سوزی در منطقه درکه، میدان دانشگاه، خیابان بیضاوی غربی اعزام کرد.

به گفته علی امینی، مدیر منطقه 3 عملیات، این آتش سوزی از طبقه منفی یک این مجتمع 7 طبقه مسکونی وآتش گرفتن چند خودرو در داخل پارکینگ آن شروع شد ولحظاتی بعد هم دود ناشی از آن به طبقات بالا نفوذ کرد که باعث شد تعدادی از ساکنان این ساختمان در واحد های مسکونی خود گرفتار شوند.

او با اشاره به وجود 15 دستگاه خودرو سواری در داخل پارکینگ در هنگام بروز این آتش سوزی، افزود: در جریان این حادثه سه دستگاه خودروی پاترول، پژو 206 و پژو 405 آتش گرفت و به 4 خودروی دیگر خسارات جزئی وارد شد و آتش هم چنان در حال سرایت به دیگر خوردوها بود. آتش نشانان بلافاصله با تجهیز خود به دستگاه تنفسی و قطع برق و گاز ساختمان وکشیدن چند رشته لوله آبرسانی به داخل پارکینگ رفته و آتش سوزی خودروها را پیش از گسترش بیشتر آن، مهار و خاموش کردند.

مدیر منطقه 3 عملیاتی آتش نشانی گفت: 20 نفر ازساکنان که در میان آنها از کودک 6 ماهه تا مرد و زن 90 ساله وجودداشت، در طبقات بالا ودر میان دود و آتش گرفتار شده بودند که توسط آتش نشانان پایین آورده و نجات یافتند. به علت دود زیاد تعدادی از ساکنان دچارمشکلات تنفسی شدند که با کمک نیروهای آتش نشانی با دستگاه های تنفسی به بیرون از ساختمان منتقل و در محل توسط عوامل اورژانس به طور سرپائی مداوا شدند. در ادامه ابراز داشت: یک نفر از آتش نشانان نیز در این عملیات از ناحیه پا مصدوم شد که به وسیله آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

امینی علت بروز این حادثه را از سوی کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی اعلام کرد و افزود: آتش نشانان پس از مهار کامل آتش و تخلیه کلیه ساکنین ساختمان و اطمینان از عدم وجود خطر و همچنین دادن تذکرات ایمنی، سرانجام در ساعت 2:22 دقیقه بامداد امروز به کار خود خاتمه داده و به ایستگاههای آتش نشانی بازگشتند.